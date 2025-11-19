Murcia impulsa en Finlandia su tejido innovador con reuniones clave y la participación de empresas tecnológicas

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, mantiene un encuentro con el director Ejecutivo de Crecimiento y Competitividad de ICEX, José María Blasco, durante la feria 'Slush', celebrada en Finlandia - COMUNIDAD

El Gobierno regional ha reforzado este miércoles su presencia en 'Slush 2025', una de las ferias tecnológicas internacionales más influyentes del mundo, celebrada en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Helsinki, en Finlandia.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha desarrollado una intensa agenda institucional con el objetivo de abrir nuevas vías de colaboración para el ecosistema innovador de la Región y respaldar la actividad de las siete empresas regionales participantes en la Misión Tecnológica Helsinki 2025.

Las compañías que representan a la Región de Murcia en esta misión son Appfinity Nexus SL, Innoventure, Votum World, Centro Tecnológico del Metal, Amuebla, Widhoc Smart Solutions SL y Bioprocesia Circular Solutions SL. Pertenecen a sectores como consultoría tecnológica, inversión en 'startups', industria química y cosmética, investigación aplicada, ingeniería avanzada, digitalización y biotecnología.

La consejera considera que "la Región de Murcia llega a 'Slush' con un ecosistema innovador sólido y con empresas capaces de competir en el mercado internacional. Nuestro compromiso es abrir puertas, generar alianzas y facilitar que nuestras 'startups' se integren en redes europeas de innovación de referencia".

Asimismo, ha recordado que "la Región cuenta con un importante tejido tecnológico e industrial, con fortalezas en sectores como la logística, la energía, las tecnologías digitales y la industria de doble uso".

La jornada ha comenzado con una reunión con el Espoo Defense Tech Hub, un clúster que reúne a cerca de 50 empresas finlandesas especializadas en tecnologías de defensa y de doble uso, y que colabora estrechamente con las aceleradoras europeas Diana y Define.

El objetivo de este encuentro es identificar oportunidades de cooperación para compañías murcianas vinculadas a la seguridad, la cibertecnología y las soluciones duales.

Posteriormente, la consejera ha participado en una reunión institucional con ICEX y Red.es en el estand de España. En ella, el director ejecutivo de Crecimiento y Competitividad de ICEX, José María Blasco, y la jefa de área de Economía Digital de Red.es, Elena Cidón, han analizado junto a la delegación murciana nuevas herramientas para impulsar la internacionalización de 'startups' y proyectos de digitalización avanzada.

La delegación ha visitado el espacio de la aceleradora Diana, la iniciativa de la OTAN para la innovación en defensa, donde fue recibida por su responsable en Finlandia, Tiia-Maria Jaakkola.

El Gobierno regional mostró su interés en participar en futuros programas europeos relacionados con tecnologías emergentes, comunicaciones avanzadas y ensayos tecnológicos.

Durante el desarrollo de la feria, la delegación ha mantenido además un encuentro con el asesor senior del European Innovation Council (EIC), Isidro Laso, para explorar oportunidades de financiación y escalado internacional para 'startups' de la Región de Murcia.

La consejera ha destacado que "eventos como 'Slush' permiten mostrar el enorme talento y potencial de nuestras empresas, además de reforzar la presencia de la Región de Murcia en ecosistemas tecnológicos de máximo nivel".