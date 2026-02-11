Murcia impulsa junto a AECOC un plan pionero para optimizar la distribución urbana de mercancías

Presentación del acuerdo del Ayuntamiento de Murcia y AECOC para impulsar nuevos modelos de distribución urbana de mercancías en la ciudad, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la carga y descarga y adaptar la operativa logística - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia y AECOC han suscrito un plan pionero para impulsar nuevos modelos de distribución urbana de mercancías en la ciudad, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la carga y descarga y adaptar la operativa logística a las necesidades de empresas, profesionales y consumidores, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Por ello, este miércoles el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, y la directora del Área de Logística y Transporte de AECOC, María Tena, han formalizado un acuerdo marco de colaboración en una reunión técnica orientada al desarrollo de soluciones prácticas y consensuadas.

AECOC es una de las principales organizaciones empresariales del país, con más de 34.000 empresas asociadas, y cuenta con experiencia en el desarrollo de iniciativas vinculadas a la distribución urbana de mercancías en colaboración con ayuntamientos.

El eje central de la reunión ha sido la creación de un grupo de trabajo conjunto integrado por técnicos municipales y especialistas de AECOC, que definirán las prioridades y fases de actuación desde la identificación de necesidades específicas hasta el seguimiento de las medidas que puedan implantarse.

Este trabajo permitirá contar con un diagnóstico compartido de la realidad de la distribución urbana de mercancías en Murcia, que sirva de base para definir prioridades y mejoras adaptadas a las características del municipio.

"Un trabajo basado en la planificación, el intercambio de conocimiento y el análisis de datos, con el fin de avanzar hacia una distribución urbana de mercancías más ordenada y eficiente", han explicado desde el Consistorio.

En este sentido, Muñoz ha señalado que el encuentro con AECOC "refuerza una línea de trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando desde hace tiempo junto al sector, basada en el diálogo, el análisis técnico y la búsqueda de soluciones realistas que mejoren el día a día de empresas y profesionales, la actividad económica, contribuyendo a una ciudad más equilibrada, ordenada y funcional".

Por su parte, la directora del Área de Logística y Transporte de AECOC, María Tena, ha destacado "la disposición del Ayuntamiento de Murcia a trabajar de forma conjunta y a analizar soluciones adaptadas a la realidad de la ciudad, poniendo el foco en la mejora de la distribución urbana de mercancías".

DIÁLOGO CON EL SECTOR

La colaboración con AECOC se suma al trabajo que el Ayuntamiento desarrolla con el sector productivo y logístico. En este contexto, el Consistorio ha mantenido reuniones en los últimos meses con organizaciones empresariales e industriales, como la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), y representantes del transporte profesional a través de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (FROET).

Este diálogo ha permitido al Ayuntamiento conocer las necesidades reales de empresas y transportistas para planificar mejoras y avanzar en soluciones consensuadas, incorporándolas de forma progresiva para facilitar la movilidad y logística urbana.

CARGA Y DESCARGA

Fruto de este trabajo conjunto, el Ayuntamiento ha impulsado en los últimos años medidas progresivas para la la carga y descarga en la ciudad, revisando y ajustando el sistema en colaboración con el sector y ampliando el número de plazas en zonas donde se ha detectado una mayor necesidad.

Estas actuaciones "han permitido adaptar la red de carga y descarga a la realidad de la actividad económica y logística de la ciudad, mejorando la operativa diaria de empresas y profesionales del transporte".

En esta línea se enmarca también el sistema de registro puesto en marcha, que permite "ordenar el uso de los espacios de carga y descarga, mejorar la coordinación y ofrecer mayor seguridad y claridad a los usuarios, contribuyendo a una convivencia más equilibrada entre actividad económica y movilidad urbana".