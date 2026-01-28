Murcia impulsa un plan de mejora de la Carretera de Alcantarilla y pide sustituir carril bici por itinerarios ciclables

Presentación del plan de mejora global de la Carretera de Alcantarilla - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha impulsado un plan de mejora global de la Carretera de Alcantarilla para reforzar la seguridad vial en esta vía, que soporta un tráfico diario de casi 25.000 vehículos, y solicitará al Ministerio de Transportes sustituir el carril bici actual por dos nuevos itinerarios ciclables, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Desde el Ayuntamiento han destacado el "desgaste" que presenta la citada carretera, tanto el firme como la señalización, lo que conllevará la ejecución de un plan municipal que incluirá la renovación del pavimento, la actualización de las señales y la mejora de la seguridad vial en todo el trazado, entre otras actuaciones.

Así lo han presentado en rueda de prensa la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, y los concejales de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, y Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, que han estado acompañados de los presidentes de las juntas municipales que se verán beneficiadas por este plan.

La actuación contempla el fresado del firme y la reposición de una nueva capa de rodadura en todo el trazado, manteniendo la rasante actual, con el fin de mejorar la regularidad y el confort de la conducción. Además, se actuará sobre grietas y fisuras mediante sellado específico y renovación puntual de capas base en los tramos más deteriorados.

Una vez finalizados los trabajos de pavimentación se procederá a la renovación completa de la señalización horizontal, incluyendo marcas de carril, líneas de borde, símbolos viales, pasos de peatones y señalización de paradas de autobús, conforme a la normativa vigente, con materiales reflectantes de alta durabilidad.

La Carretera de Alcantarilla es uno de los grandes ejes de la movilidad diaria de miles de vecinos, al conectar directamente con Murcia y la autovía a las pedanías de Puebla de Soto, La Raya, Rincón de Seca, Era Alta, Nonduermas y Barriomar, además de servir como uno de los principales accesos desde el municipio vecino.

"Entendemos la necesidad de abordar una actuación en esta vía de acceso a la ciudad porque afecta a muchos vecinos y pedanías, por esto a lo largo de estos meses hemos tenido reuniones con vecinos y hemos recibido numerosas peticiones en este sentido, por ello desde mediados de octubre se empezaron con los estudios previos", ha dicho el edil de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

SUSTITUCIÓN DEL CARRIL BICI

En el marco de este plan, el Ayuntamiento solicitará al Gobierno central la autorización necesaria para sustituir el carril bici actual por dos nuevos itinerarios ciclables, lo que supondrá, según ha afirmado el Consistorio, "incrementar las alternativas disponibles, la seguridad de los usuarios y la longitud total de las vías destinadas a la movilidad ciclista".

"Al tiempo, se dará respuesta a los problemas generados por la reducción de anchura de los carriles tras su implantación con las obras de movilidad impulsadas por la corporación municipal anterior", ha agregado. Estos dos nuevos carriles discurrirán, por un lado, por la zona soterrada y, por otro, junto al cauce del río Segura.

El Ayuntamiento ha señalado que la propuesta se apoya en que en los últimos años se han registrado accidentes en este tramo debido, "en gran medida", a la convivencia "forzada" con el tráfico rodado. Al mismo tiempo, la reorganización del espacio viario permitirá recuperar anchura para los carriles de circulación, "mejorando la fluidez del tráfico y contribuyendo a una mayor velocidad comercial del transporte público".

ACTUACIÓN POR TRAMOS PARA MINIMIZAR AFECCIONES

El plan de mejora global se ejecutará por fases a lo largo de una longitud aproximada de cinco kilómetros, con el objetivo de compatibilizar las obras con el mantenimiento del tráfico y reducir las molestias a vecinos y usuarios.

Muñoz ha explicado el plan se realizará en tres fases y cuenta con un presupuesto total de 2.006.134 euros. "Con esta actuación queremos recuperar la normalidad en la seguridad vial y facilitar todos los desplazamientos en esta carretera que tiene un alto índice de uso", ha afirmado el edil.

La fase 1 abarca desde la plaza Ingeniero de la Cierva (El Rollo) hasta el entorno del carril del Chano, con una longitud aproximada de 1.637 metros, centrada en la renovación del firme y la señalización en el tramo de mayor intensidad de tráfico.

La fase 2 se extiende desde el carril del Chano hasta el cruce de La Raya y Nonduermas (la Media Legua), con una longitud aproximada de 1.742 metros, abordando la rehabilitación completa del pavimento y la mejora de la seguridad vial en un tramo clave para la conexión con las pedanías.

La última fase, es la comprendida entre el cruce de La Raya y Nonduermas hasta el límite del término municipal, con una longitud aproximada de 1.719 metros, completando la actuación y garantizando la homogeneidad del conjunto de la vía.

El plan de mejora global de la Carretera de Alcantarilla es el resultado de un trabajo transversal del equipo de Gobierno, desarrollado de forma coordinada entre concejalías de Movilidad, Gestión Económica y Contratación; Fomento y Patrimonio, y Pedanías y Vertebración Territorial.

La vicealcaldesa, Rebeca Pérez, ha señalado que "es un eje clave de conexión con las pedanías del oeste y somos conscientes del impacto directo que esto supondrá en la calidad de vida de nuestros vecinos. Desde el Ayuntamiento queremos proceder a la reforma definitiva de esta carretera que es estructural y que se hará de forma coordinada con las juntas municipales, lo que garantizará una movilidad más segura y accesible para todos los ciudadanos de Murcia".