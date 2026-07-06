Murcia inaugura un centro logístico para hacer frente a emergencias por lluvias torrenciales en toda España

Inauguración del Centro de Resiliencia Operativa (CRO) de Veolia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Murcia cuenta desde este lunes con el Centro de Resiliencia Operativa (CRO) de Veolia, una infraestructura estratégica ubicada en el Polígono Industrial Cabezo Cortao que permitirá al municipio hacer frente a emergencias causadas por lluvias torrenciales o de cualquier otro tipo.

El Centro de Resiliencia Operativa cuenta con una superficie de 4.000 metros cuadrados destinada a logística y almacenamiento, desde la que se coordinan los equipos estratégicos necesarios para intervenir de forma inmediata ante cualquier situación de emergencia, tanto en la Región de Murcia como en cualquier otro punto del territorio nacional, han informado desde el Consistorio.

Este centro funciona desde octubre pasado, un tiempo en el que ha gestionado más de 54 emergencias. Ubicado en Murcia, tiene su cerebro digital en el Hubgrade by Veolia de Cartagena.

Durante el acto, en el que han participado los alcaldes y representantes municipales de los ayuntamientos de la Región en los que opera la compañía, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha destacado que el objetivo es "blindar y conseguir un frente común en la lucha contra los agentes climáticos adversos". Pérez ha remarcado que este centro "ofrece ni más ni menos que 383 dispositivos al servicio de todos los murcianos".

En su intervención, la alcaldesa ha afirmado que, a partir de hoy, "nuestra tierra, nuestro municipio, está más protegido, más blindado, más capacitado para hacer frente a una crisis".

Pérez ha explicado que el centro cuenta con plataformas potabilizadoras, grupos electrógenos, bombas de achique y sistemas que permiten oxigenar y airear espacios que puedan estar contaminados, así como con tratamiento de fangos".

Asimismo, ha asegurado que "la solidaridad" marcará el funcionamiento de este nuevo centro ya que aunque está ubicado en el municipio de Murcia "abraza a toda la Región dando cobertura a 13 municipios de forma directa y por extensión y por criterios de solidaridad lo va a hacer con todos aquellos que lo necesiten".

"Somos más resilientes, tenemos más capacidad y vamos a estar mucho más coordinados con todos los servicios municipales, con todos los ayuntamientos, con las empresas, con Veolia y también con el Gobierno Regional para hacer frente a las inclemencias, a esos episodios de riesgo extremo, sobre todo con un objetivo que es el que nos trae aquí a todos, que es proteger lo más importante que es la vida de las personas", ha concluido.

REACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS

Además, el centro dispone de un taller especializado donde se reparan y reacondicionan equipos que continúan siendo plenamente operativos. De esta manera se fomenta la economía circular y se mantiene una reserva estratégica de recursos que pueden movilizarse prácticamente de inmediato allí donde sean necesarios.

Veolia ha desarrollado una aplicación interna, inspirada en las plataformas de compraventa de artículos de segunda mano, que permite al personal de cualquier punto de España comunicar la retirada de equipos para ponerlos a disposición del resto de la organización o solicitar aquellos que resulten necesarios para atender una emergencia.

Asimismo, mediante la plataforma web CRO Connect, integrada con herramientas de inteligencia artificial, los profesionales reciben asistencia para gestionar las solicitudes y optimizar la localización y movilización de los recursos disponibles, reduciendo los tiempos de respuesta.