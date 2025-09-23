Murcia inaugura la exposición 'Vive los Senderos de Campoder' para impulsar el turismo sostenible y el empleo rural

Presentación de la exposición 'Vive los Senderos de Campoder' para impulsar el turismo sostenible y el empleo rural - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante 'Red de Senderos de Campoder' permanecerá abierta hasta este domingo, 28 de septiembre, en la Plaza de la Ciencia de Murcia, junto al Museo de la Ciencia y el Agua, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La muestra forma parte del proyecto 'Vive los Senderos de Campoder', una iniciativa que pone en valor la Red de Senderos Enlazados Campoder y que busca fomentar el senderismo, el cicloturismo y el turismo de naturaleza en la Región de Murcia.

'Red de Senderos de Campoder' ha sido inaugurada este martes por las concejalas de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, y Talento Joven y Espacio Público, Sofía López-Briones.

A través de paneles informativos, mapas, fotografías, datos técnicos y códigos 'QR', los visitantes pueden descubrir los recorridos, el patrimonio y la riqueza natural de los municipios integrados en el grupo de acción local.

En 2023 culminó la ejecución de esta red, que conecta ocho municipios --Águilas, Cartagena, Fuente Álamo, Lorca, Mazarrón, Murcia, Puerto Lumbreras y Totana-- a través de 178 kilómetros distribuidos en 13 tramos.

El itinerario enlaza senderos existentes y conforma el GR-257 de las sierras litorales del sur de la Región de Murcia, un recorrido alternativo al GR-92 que discurre por la costa.

Bernabé ha destacado que "con este proyecto damos un paso más en la promoción del turismo sostenible y de proximidad, al mismo tiempo que generamos oportunidades para el emprendimiento rural y el empleo ligado al sector turístico y medioambiental. Nuestra intención es acercar este recurso a los murcianos y a los visitantes para que descubran la riqueza natural y cultural que ofrece el territorio de Campoder".

La Red de Senderos Campoder atraviesa nueve espacios naturales protegidos, como la Sierra de las Moreras, La Muela-Cabo Tiñoso o la Sierra de la Almenara. Está señalizada con más de 650 elementos, entre postes, balizas, paneles interpretativos, aparcabicis y zonas de descanso, lo que facilita un uso seguro y accesible para senderistas, ciclistas y rutas a caballo.

Bajo el lema '178 kilómetros para caminar, conocer y conservar', la iniciativa se presenta no solo como una propuesta de ocio y deporte, sino también como una estrategia de desarrollo rural sostenible que fortalece la identidad del territorio, fomenta la cooperación entre municipios y amplía la oferta turística de la Región.

Campoder, la Asociación para el Desarrollo Rural, trabaja desde el 2000 en el impulso de proyectos que promuevan un desarrollo equilibrado y sostenible.