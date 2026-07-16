Murcia instalará una pantalla gigante de 10 metros en Teniente Flomesta para seguir la final del Mundial

Ambiente previo a la celebración del partido entre España y Bélgica del Mundial de fútbol 2026, en Madrid Río, a 10 de julio de 2026, en Madrid (España). España y Bélgica se enfrentan hoy en un partido decisivo por los cuartos de final del Mundial de la F - Jesús Hellín - Europa Press

MURCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia instalará una pantalla gigante de 10 metros de ancho en la Avenida Teniente Flomesta este domingo con motivo de la final del Mundial de fútbol de 2026 que enfrentará a las selecciones de España y Argentina, según ha informado el Consistorio.

La 'fan zone', que ocupará la avenida desde la plaza Martínez Tornel hasta la calle Ceballos, dispondrá de animación musical, un presentador, aseos portátiles y una zona reservada para personas con movilidad reducida.

El evento contará con un dispositivo especial de seguridad integrado por efectivos de la Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja, al que se unirá un operativo extraordinario de limpieza viaria antes, durante y después del choque, además de la presencia de retenes de los servicios de Parques y Jardines y de Alumbrado Público.

La celebración obligará a realizar cortes de tráfico en la avenida Teniente Flomesta desde las 7.00 horas del domingo para acometer el montaje del recinto, mientras que el aparcamiento subterráneo de la Glorieta de España mantendrá operativa la salida de vehículos en todo momento, pero cerrará su acceso de Teniente Flomesta desde primera hora y el de Martínez Tornel a partir de las 18.00 horas.

La cita deportiva se podrá seguir de igual forma en un total de 15 pedanías del municipio a través de las pantallas que las juntas municipales ubicarán en Santiago y Zaraiche, El Raal, Alquerías, El Palmar, Puente Tocinos, Sucina, Gea y Truyols, Espinardo, Los Martínez del Puerto, La Ñora, Santa Cruz, Beniaján, Sangonera la Verde, Era Alta y Churra.