Murcia lidera la mayor estancia media en campings y registra la cuarta mayor en apartamentos turísticos en enero

Archivo - Varias personas se bañan en la Playa Galúa, en la Manga del Mar Menor, en una foto de archivo - Europa Press - Archivo

MURCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró la mayor estancia media en campings y la cuarta en apartamentos turísticos en el mes de enero, según datos recogidos por Europa Press de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, la estancia media en los apartamentos turísticos alcanzó los 5,42 días en enero, la cuarta cifra más elevada por comunidades, frente a los 5,78 días de la media nacional.

El grado de ocupación por apartamentos en fin de semana se situó en un 38,62 por ciento, frente al 60,44 por ciento de la media nacional, mientras que el grado de ocupación por plazas en fin de semana alcanza el 18,03 por ciento frente al 37,19 por ciento nacional.

En total, la Región registró 6.229 viajeros en apartamentos turísticos, 3.863 residentes en España y los 2.367 restantes extranjeros. En cuanto al número de pernoctaciones la cifra ascendió a 33.743, con una estancia media de 5,42 días frente a los 5,78 del conjunto del país. En la Región había 6.886 plazas estimadas y un personal empleado de 265 personas.

Mientras la estancia media en campings fue de 16,02 días, la mayor por comunidades y superior a los 6,41 días de la media nacional.

En enero estaban abiertos 19 campings murcianos, con 3.339 parcelas y 9.940 plazas estimadas, dando a empleo a 206 personas. Las pernoctaciones alcanzaron 124.052, siendo mayoritarias las de residentes en el extranjero (6.695). El número de viajeros se situó en 7.742, de los que 6.695 residían en el extranjero.

En los alojamientos de turismo rural, el grado de ocupación por plazas en la Región de Murcia se situó el pasado mes de enero en un 9,23 por ciento, inferior a la media nacional, que se situó en 10,71 por ciento; y con una estancia media de 2,09 días.

En total, la Región registró 3.848 viajeros en alojamientos de turismo rural, 3.694 residentes en España y los 154 restantes extranjeros.

En cuanto al número de pernoctaciones, la cifra ascendió a 8.046, con una media de 2,09 días frente a los 2,45 del conjunto del país. En la Región había abiertos 227 alojamientos con 2.808 plazas estimadas y un personal empleado de 317 personas.

En la modalidad de casa rural hubo 3.694 viajeros españoles en enero y 154 extranjeros, con un total de 7.853 pernoctaciones de residentes en España y 193 del extranjero, una estancia media de 2,09 días, 227 establecimientos abiertos y 2.808 plazas estimadas, un grado de ocupación por plazas del 9,23 por ciento y del 18,39 por ciento por plazas en fin de semana y 317 personas empleadas.