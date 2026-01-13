Murcia lidera la rentabilidad del alquiler de los locales comerciales y los garajes, según idealista

Archivo - Un cartel de 'Se vende' pegado a un edificio - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Murcia lideró la rentabilidad del alquiler de los locales comerciales y los garajes entre las capitales españolas durante el cuarto trimestre de 2025, y se situó como la segunda en lo que respecta a la vivienda, según el informe publicado por idealista.

En concreto, la capital de la Región obtuvo el 11,6% en cuanto a la rentabilidad de la compra de un local comercial en el mercado del alquiler, la tasa más elevada, seguida por Zaragoza (10,9%); Tarragona y Lleida (10,7%) y Las Palmas de Gran Canaria y Ávila (10,6%).

En cuanto a los garajes, Murcia presenta un retorno del 8,1%, seguida por Castellón de la Plana (7,5%), Toledo (7,1%), Ávila y Barcelona (6,7%).

Y en materia de vivienda, la ciudad, con un 7,4%, se sitúa como la segunda más rentable, tras Lleida (7,5%) Zamora (7,2%), Huelva, Ceuta, Jaén y Castellón de la Plana (7% en los cuatro casos).

Respecto a las oficinas, la capital regional (8,3%) es la novena con el mayor retorno, por detrás de Sevilla (10,1%), Vitoria (9,8%), Zaragoza (9,6%), Lleida (9,6%), Valladolid (9,1%) y Castellón de la Plana (8,8%) y Burgos (8,5%) y Oviedo (8,4%).

En el ámbito nacional, la rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler bajó durante el cuarto trimestre del pasado ejercicio hasta el 6,7%, frente al retorno que ofrecía en 2024, del 7,2%.

Según el estudio realizado por idealista, la rentabilidad obtenida casi duplicó, en el peor de los productos inmobiliarios analizados, las tasas que ofrecen los Bonos del Estado a 10 años (3,3%).

Las oficinas se mantuvieron a finales de 2025 como la inversión inmobiliaria más rentable. En concreto, ofrecieron una rentabilidad bruta del 11,2%, que se redujo desde el 11,7% de hace 12 meses.

Por su parte, los locales ofrecieron un rendimiento del 9,9% --9,8% hace un año-- y los garajes del 6%, por debajo del 6,2% de diciembre de 2024.