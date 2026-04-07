Murcia lidera la rentabilidad bruta de la vivienda y los garajes en el primer trimestre de 2026, según idealista

Archivo - Escaparate de una inmobiliaria - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Murcia lideró la rentabilidad de la vivienda y los garajes entre las capitales españolas durante el primer trimestre de 2026, según un informe publicado este martes por la plataforma idealista.

En concreto, la capital de la Región obtuvo un 7,5% en cuanto a la rentabilidad de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler, la tasa más elevada, seguida de Segovia y Lleida (7,3%) y Huelva, Jaén y Castellón de la Plana (7,2%).

En lo que se refiere a los garajes, la mayor rentabilidad se obtiene en Murcia (10,6%), Castellón de la Plana (8%), Ávila (7,1%) y Barcelona (6,7%). En Madrid la tasa de retorno se sitúa en el 5,1%.

Los locales comerciales son el producto que mayor rentabilidad tiene en casi todas las capitales, con Lleida con el retorno más jugoso (11,4%), seguida por Tarragona (11%), Zaragoza (10,8%), Huelva (10,5%) y Murcia (10,4%).

Respecto a las oficinas, el mayor retorno se obtiene en Burgos (10%), Sevilla (9,9%), Zaragoza (9,7%), Lleida (9,3%), Castellón de la Plana (8,4%), Las Palmas de Gran Canaria (8,2%) y Valladolid (8,1%).

En el conjunto de España, la rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha bajado durante el primer trimestre hasta el 6,7%, ya que al finalizar el invierno de 2025 el retorno que ofrecía se situaba en el 7,3%.

Según el estudio de idealista, la rentabilidad obtenida supera en 1,5 puntos, en el peor de los productos inmobiliarios analizados, las tasas que ofrecen los Bonos del Estado a 10 años (3,5%).

Las oficinas se mantienen como la inversión inmobiliaria más rentable con una rentabilidad bruta del 11%, que se reduce desde el 11,5% de hace doce meses.

Por su parte, los locales ofrecen un rendimiento del 9,9% (10% hace un año) y en el caso de los garajes se sitúa en el 6%, el mismo que en marzo de 2025.