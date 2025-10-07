Murcia lidera la rentabilidad bruta de la vivienda, los locales comerciales y los garajes

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Murcia lideró la rentabilidad bruta de la vivienda, los locales comerciales y los garajes entre las capitales españolas durante el tercer trimestre de 2025, según el informe publicado este martes por idealista.

En concreto, la capital de la Región obtuvo el 7,7% en cuanto a la rentabilidad de la compra de una vivienda en el mercado del alquiler, la tasa más elevada, seguida por Zamora (7,5%), Lleida (7,5%), Jaén (7,4%), Huelva y Ceuta (7,1% en ambos casos).

En cuanto a los locales comerciales, Murcia presenta un retorno del 11,7%, seguida por Zaragoza, con un 11%, Oviedo (10,9%), Tarragona (10,8%), Lleida (10,8%), Huelva y Girona (10,7% en ambas ciudades).

Y en materia de garajes, la mayor rentabilidad se obtiene en Murcia (8,8%), Castellón de la Plana (8,1%), Toledo y Ávila (6,9% en ambos casos). En Barcelona, la tasa de retorno se sitúa en el 6,3% y en Madrid se queda en el 5,4%.

Respecto a las oficinas, el mayor retorno se obtiene en Sevilla (11,2%), Zaragoza (9,8%), Vitoria (9,3%), Burgos (9,2%), Lleida (9%) y Murcia (8,6%). Por encima del 8% también se encuentran Castellón de la Plana (8,4%), Las Palmas de Gran Canaria (8%) y Valladolid (8%).

A nivel nacional, la rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha bajado durante el tercer trimestre hasta el 6,9%, ya que al finalizar el verano de 2024 el retorno que ofrecía se situaba en el 7,2%.

Según el estudio realizado por idealista, la rentabilidad obtenida casi duplica, en el peor de los productos inmobiliarios analizados, las tasas que ofrecen los Bonos del Estado a 10 años (3,3%).

Según este estudio, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta, las oficinas se mantienen como la inversión inmobiliaria más rentable.

Comprar una oficina en España para alquilarla ofrece una rentabilidad bruta del 11,5%, que se reduce desde el 11,7% que daba hace doce meses.

Los locales ofrecen un rendimiento del 9,9% (9,7% hace un año) y en el caso de los garajes se sitúa en el 6,2%, por encima del 6% de septiembre de 2024.