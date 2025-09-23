Murcia es Moda celebra este viernes su 7ª edición con un desfile de la mano de 12 diseñadoras emergentes

Murcia es Moda celebra su 7ª edición en la Plaza Julián Romea con un desfile que une creatividad, talento y elegancia - AYUNTAMIENTO MURCIA

Murcia volverá a vestirse de gala este viernes con la 7ª edición de Murcia es Moda, un evento que nació como un sueño para visibilizar el talento de la región y que hoy florece con más fuerza que nunca. De esta forma, la Plaza Julián Romea se transformará en el escenario donde 12 diseñadoras emergentes y consolidadas presentarán sus propuestas más innovadoras ante un público que disfrutará de una noche de talento.

Desde su origen, este proyecto ha contado con el Ayuntamiento de Murcia, a través de las Juntas Municipales Centro Este y Centro Oeste, que hicieron posible la primera semilla bajo la marca Santa Eulalia Fashion.

En esta edición, Murcia es Moda suma el apoyo de MUÁC. Murcia Área Comercial, cuyo compromiso con el comercio local encaja con la esencia del evento como es dar visibilidad, movimiento y vida al talento murciano.

La cita contará con la participación de 12 diseñadoras que presentarán siete colecciones exclusivas, como son Ruth Durendez (Samuraisan), Ana Domínguez (DoubleA) y Estefanía Francisco con la colección 'Disonancia'; Bellatara con 'Esencia'; Charo Romero Atelier y Barbotina del Tajo con 'Égida'; Esther Teban y Carmen Espinosa-By Teban con 'Para cada una de vosotras'; Elena Koshurnikova con 'Magnetismo'; Patricia Leal y Complementos Yllany con 'Eterna'; y Amanecer Nupcial y Cristina Blaya con 'Dualia'.

Además, una de las novedades del evento es que contará con la presencia y actuación de la prestigiosa cantante Sara Zamora. El desfile también contará con el talento de Susana Caravaca, especialista en maquillaje y estética, quien aportará su experiencia para realzar la belleza de las modelos, y con la innovación tecnológica de Ledsvisor, empresa experta en pantallas LED de gran formato que ofrecerá un espectáculo visual de vanguardia.

La Agencia de Modelos Rocher y Kâmen Eventos & Protocolo vuelven a sumar su profesionalidad y pasión en la organización, reafirmando un compromiso que, edición tras edición, ha convertido a Murcia es Moda en un acontecimiento imprescindible para quienes creen en la moda hecha en nuestra tierra.