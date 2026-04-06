Murcia movilizará este martes a medio millar de agentes para garantizar la seguridad durante el Bando de la Huerta

Dos agentes de la Policía Local de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha activado un dispositivo especial de seguridad y tráfico para el Bando de la Huerta que incluye la participación de más de 500 agentes de la Policía Local distribuidos en varios turnos para garantizar el orden en puntos de gran afluencia como las plazas de Santa Catalina y las Flores, Alfonso X y el recinto de La Fica.

El plan incluye el control del desfile, la vigilancia de salidas de emergencia y la puesta en marcha de medidas preventivas de seguridad ciudadana y asistencia, según ha informado el Consistorio capitalino.

En cuanto a la movilidad, se han previsto cortes de tráfico significativos desde las 7.00 horas que afectarán inicialmente a la avenida San Juan de la Cruz y la calle Vicente Aleixandre para la concentración de las carrozas.

A medida que avance la jornada, se cerrará progresivamente el recorrido del desfile hasta quedar totalmente restringido en torno a las 16.00 horas.

Para canalizar el flujo de vehículos, se establecerán 26 puntos de corte y se recomiendan itinerarios alternativos por la Ronda Oeste, Ronda Sur, Juan Carlos I y Juan de Borbón, habilitándose además un carril reversible en la Plaza Circular antes de la llegada de la comitiva.

El dispositivo de seguridad se refuerza con 15 salidas de emergencia distribuidas estratégicamente en puntos críticos como la Gran Vía, Plaza Fuensanta o Torre de Romo para facilitar evacuaciones o el acceso de servicios asistenciales.

Junto a las unidades de caballería y motoristas que abrirán el desfile, se desplegarán ocho dotaciones motorizadas de intervención rápida y cinco vehículos de apoyo.

Asimismo, se implementarán medidas de seguridad pasiva mediante la colocación de vehículos policiales y camiones de servicios municipales en lugares clave, cumpliendo con los protocolos del nivel de alerta vigente.

De forma paralela, el Ayuntamiento supervisará la instalación de barras autorizadas y la venta ambulante para asegurar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, informando en tiempo real de cualquier incidencia a través de las redes sociales.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha subrayado que "se trata de un dispositivo muy amplio, planificado al detalle, que combina seguridad, prevención y movilidad para que todos puedan disfrutar del Bando de la Huerta con garantías", y ha insistido en la importancia de utilizar el transporte público, respetar la señalización y seguir las indicaciones de los agentes.