Policía Nacional realizará un dispositivo para prevenir robos en viviendas el día del Bando y del Entierro de la Sardina

MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional realizará durante el día del Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina un dispositivo especial de prevención de robos en viviendas en la ciudad de Murcia y en sus pedanías.

El portavoz de prensa de la Policía Nacional, Diego Seral, ha explicado en un video que en esta época de buen tiempo son habituales los robos en vivienda cometidos mediante la técnica del escalo, en los que el delincuente accede a las viviendas a través de ventanas, terrazas o patios interiores.

Para evitarlo recomiendan que la puerta principal esté siempre completamente cerrada con doble vuelta de llave, así como los accesos desde terrazas, patios o garajes.

En el caso de que la vivienda esté en una planta baja, o primera planta, se deben cerrar completamente las ventanas e incluso bajar las persianas si no va a haber nadie en su interior.

Si se sufre un robo, se debe llamar a la Policía Nacional al 091 y no tocar nada. La policía científica acudirá al domicilio y realizará una completa inspección en búsqueda de indicios o huellas que ayuden a identificar al posible autor del robo.