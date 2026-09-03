Murcia oferta 105 actividades educativas en el programa '#MurciaMiCiudadEnseña', que incluye por primera vez a FP

La alcaldesa, Rebeca Pérez, presenta la oferta educativa del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado este jueves la programación educativa '#MurciaMiCiudadEnseña' para el curso 2026/2027, que tiene previsto alcanzar a una población potencial de 78.775 estudiantes pertenecientes a 190 centros educativos del municipio.

La oferta incluye por primera vez al alumnado de Formación Profesional (FP) Básica y de Grado Medio, lo que permitirá llegar a cerca de 7.800 alumnos de esta modalidad, según ha informado el consistorio.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha dado a conocer los detalles de esta iniciativa, que integra un catálogo de 105 actividades orientadas a aproximar a los escolares al patrimonio, la ciencia, la cultura, el medio ambiente y los servicios municipales.

Del total de colegios e institutos destinatarios, 122 se ubican en pedanías y 68 en el núcleo urbano.

Pérez ha resaltado que la inclusión de la Formación Profesional constituye "un paso muy importante" para extender las oportunidades de aprendizaje y acercar a los estudiantes los recursos de la localidad.

Las propuestas se articulan en siete bloques temáticos: Artes Escénicas, Patrimonio Histórico-Artístico, Patrimonio Científico, Patrimonio Natural, Patrimonio Tradicional, Conocer Servicios-Crear Conciencias y Haciendo Ciudadanía.

Entre las novedades para Educación Secundaria, Bachillerato y FP, la programación incorpora contenidos vinculados a la salud mental, la inteligencia artificial, la movilidad sostenible y la convivencia.

El programa tiene como finalidad acercar a los escolares la riqueza histórica, artística, científica, natural y tradicional del municipio, así como fomentar valores relacionados con la convivencia, la participación ciudadana, la igualdad, el respeto por el entorno y el compromiso con la comunidad.

PREVENCIÓN DEL ACOSO Y CALENDARIO DE SOLICITUDES

En el área de convivencia escolar, el programa mantendrá la celebración del IV Encuentro Intercentros contra el Acoso Escolar.

Esta edición sumará el respaldo de la Cátedra 'Alianzas para la Convivencia', articulada junto a la Universidad de Murcia y en coordinación con el Observatorio Regional contra la Islamofobia y otros Delitos de Odio, para el desarrollo de charlas y talleres dirigidos a prevenir el acoso, la discriminación y los delitos de odio en redes sociales.

Asimismo, las actividades dirigidas a Educación Infantil adaptarán sus contenidos teatrales con un enfoque centrado en el fomento de la autoestima, la diversidad, la cooperación y los hábitos saludables.

Las solicitudes se tramitarán a través del portal web municipal 'www.murciaeducadora.net'.

El plazo de inscripción para Educación Infantil y Primaria abarcará del 8 al 22 de septiembre, mientras que para Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional permanecerá abierto del 15 al 29 del mismo mes. El desarrollo de las actividades abarcará desde octubre de 2026 hasta mayo de 2027.