Murcia pone en marcha este domingo la reorganización de 8 líneas de bus urbano para ampliar plazas y añadir paradas

Archivo - Autobús de la línea roja de Murcia. Bus - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia pondrá en funcionamiento este domingo la reorganización de ocho líneas de autobús urbano, con el fin de incrementar las plazas disponibles, añadir paradas y ofrecer trayectos más directos. En concreto, los cambios afectarán a las líneas C1, C2, C3, C5, R12, R14, R20 y R80, que pasará a denominarse C80.

Según ha explicado el Consistorio, la reestructuración es resultado de un "análisis individualizado" de las líneas que tiene en cuenta la demanda real, los tiempos de recorrido y las propuestas trasladadas por conductores, usuarios, asociaciones vecinales y juntas municipales.

"Este domingo damos un nuevo paso en la mejora del transporte público de Murcia. Miles de viajeros van a disponer de más plazas, nuevas conexiones y recorridos más directos, con un servicio que se adapta cada vez mejor a sus desplazamientos diarios", ha dicho el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz.

Una de las principales novedades afectará a la R80, la línea urbana con mayor demanda, que cuenta con más de 600.000 viajeros al año y que desde este domingo pasará a denominarse C80. Los autobuses de esta línea dejarán de circular por la calle Correos para hacerlo por Gran Vía, lo que permitirá incorporar vehículos de mayor capacidad y mejorar los tiempos de desplazamiento.

El cambio supondrá además duplicar el número de plazas diarias, que pasarán de 1.452 a 3.608, y dar respuesta a la demanda en Ronda Sur, donde la parada de Paseo Florencia registra más de 135.000 viajeros anuales. El nuevo itinerario incorporará cinco paradas: Glorieta de España, Gran Vía, Santa Isabel, Antiguo Galerías y avenida de la Constitución.

ZARANDONA Y LOS GARRES ESTRENAN NUEVAS CONEXIONES

Por su parte, la línea C5 prolongará su recorrido hasta Zarandona, que dispondrá de una conexión directa con la estación de ferrocarril de Murcia. El nuevo itinerario incorporará siete paradas en Zarandona y la avenida Almirante Loaysa, incluyendo puntos junto a la iglesia de la pedanía o Astrapace.

Las nuevas paradas facilitarán los desplazamientos de los vecinos y el uso del aparcamiento disuasorio de Loaysa para continuar el viaje en autobús.

Por su parte, la R12 se prolonga hasta la calle Mayor de Los Garres, mejorando la accesibilidad de los vecinos con nuevas paradas en El Majo y Camino de los Garres. Esta línea duplicará además su flota durante las mañanas, coincidiendo con el periodo de mayor demanda.

ACCESOS A CENTROS SANITARIOS Y EDUCATIVOS

Las mejoras permitirán también reorganizar los itinerarios de las líneas C1 y C2, con recorridos más directos que, según ha señalado el Consistorio capitalino, "reducirán los tiempos de viaje y favorecerán la puntualidad del servicio".

La C1 circulará por Vicente Aleixandre y Almela Costa e incorporará dos nuevas paradas junto al Centro Social y el Centro de Salud del Infante y la C2 discurrirá por Pío Baroja y Carmen Conde, donde contará con una nueva parada que facilitará el acceso al Hospital Quirón y a los institutos Floridablanca y Saavedra Fajardo.

La C3 prestará servicio por las tardes por primera vez, mejorando la conexión con las residencias situadas en el entorno de la Ciudad de la Justicia. La R14 y la R20 mejoran sus recorridos y conexiones La R14 contará con un recorrido más directo, lo que permitirá reducir los tiempos de viaje y mejorar la puntualidad.

La línea tendrá su cabecera en Joven Futura y accederá a la avenida Pedro Guillén desde el paseo Villa Carmen. Además, incorporará tres nuevas paradas en Plaza Fuensanta, Acisclo Díaz y Paseo Villa Carmen.

Por su parte, la R20 mejorará las conexiones con el centro de salud de La Flota, el CEIP Luis Costa y el IES La Flota, además de facilitar el acceso al aparcamiento disuasorio de Loaysa. Entre las nuevas paradas figuran las del centro de salud de La Flota y Almirante Loaysa.

INFORMACIÓN EN PARADAS, AUTOBUSES Y CANALES DIGITALES

Los cambios van acompañados de una campaña informativa para dar a conocer los nuevos recorridos que los viajeros podrán consultar tanto en las paradas y los propios autobuses, como en la página web y las redes sociales de la concesionaria.

Los avisos instalados en las paradas recogerán los itinerarios completos de cada línea, con la relación de paradas en su orden de paso, nombres y códigos, y las nuevas incorporaciones identificadas de forma diferenciada para facilitar su localización.

De esta forma, los usuarios dispondrán de distintos canales para conocer las modificaciones y planificar sus desplazamientos antes de la entrada en funcionamiento de los nuevos recorridos.

"Queremos que todos los viajeros conozcan las mejoras y puedan aprovecharlas desde el primer día. Por eso hemos reforzado la información en las paradas, los autobuses, la página web y las redes sociales de la concesionaria, para que cada usuario pueda consultar fácilmente su nuevo recorrido", ha dicho Muñoz.