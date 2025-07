Murcia, primera parada de Lionel Richie en su recorrido de cinco conciertos en España este miércoles

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Murcia acoge este miércoles el primer concierto de Lionel Richie en España dentro de su gira mundial Say Hello To The Hits. El concierto, que comienza a partir de las 21.30 horas, será en la Plaza de Toros, donde el artista estadounidense hará un repaso a sus grandes éxitos, tanto en solitario como al frente de The Commodores.

El 'Easy' de The Commodores, 'Endless Love', 'All Night Long (All Night)', 'Dancing On The Ceiling' o 'Hello' son algunos de los emblemáticos temas que sonará previsiblemente esta noche en el reconocido recinto de conciertos.

El tour Say Hello To The Hits arrancó el pasado 31 de mayo en Belfast (Irlanda del Norte) e incluye conciertos en 32 ciudades de 15 países europeos. El punto final de la ruta europea de esta gira mundial lo pone en España donde, tras subirse al escenario en Murcia, actuará en Fuengirola (25 de julio), Cádiz (26 de julio), Coruña (31 de julio) y Madrid (2 de agosto).

El concierto, producido por Ibolele Producciones, se enmarca dentro del festival Murcia ON y la programación impulsada desde la Oficina Municipal de Eventos, con la colaboración de distintas concejalías y servicios municipales, y consolida a Murcia como una referencia en la organización de grandes conciertos y eventos.

Las últimas entradas disponibles se pueden adquirir en la página web 'https://www.iboleleproducciones.com/eventos/festival-murcia-...'.