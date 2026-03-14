Murcia reclama la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Costas para actualizar la normativa estatal

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, con los consejeros competentes en materia de Litoral en Valencia. - CARM

MURCIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha solicitado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Costas con el objetivo de abordar, junto a las comunidades autónomas, la elaboración de un nuevo marco normativo estatal para la gestión del litoral.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, explicó que la finalidad de esta iniciativa es "abrir un espacio de cooperación institucional que permita llevar a cabo de forma conjunta la revisión del modelo actual y avanzar hacia una normativa más equilibrada y adaptada a la diversidad del litoral español".

En este sentido, añadió que "las decisiones sobre la gestión del litoral no se pueden tomar a 500 kilómetros del mar, sino escuchando a los territorios que conviven cada día con esa realidad".

La petición parte del acuerdo alcanzado por varias comunidades autónomas con litoral durante la II Cumbre Nacional del Litoral celebrada recientemente en Valencia. En este encuentro los gobiernos de Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares y la Región de Murcia reclamaron la apertura de un proceso de diálogo institucional para revisar la normativa vigente.

Las autonomías firmantes, que representan aproximadamente el 80 por ciento del litoral español, consideran necesario actualizar la Ley de Costas de 1988 para adaptarla a la realidad actual del litoral, dotar al sistema de mayor seguridad jurídica y garantizar el equilibrio entre el desarrollo económico y social y la protección ambiental.

El consejero señaló que la convocatoria de la Conferencia Sectorial permitiría abordar estas cuestiones de forma coordinada entre administraciones y abrir un proceso de diálogo que conduzca a la elaboración de un nuevo marco normativo "más adecuado, equilibrado y eficaz para la gestión y protección de nuestras costas".

García Montoro defendió que este proceso debe tener en cuenta la realidad territorial y las singularidades de cada costa, con el fin de configurar una normativa más sensible a la diversidad del litoral español y superar la actual política de deslindes que está generando importantes incertidumbres.

REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS

El consejero trasladó también la necesidad de suspender el actual trámite de audiencia del anteproyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas, al haberse publicado sin un documento imprescindible para poder evaluar correctamente el alcance de la propuesta.

Asimismo, el titular de Fomento solicitó ampliar los plazos de tramitación para que las comunidades autónomas puedan analizar con detalle la propuesta y presentar sus aportaciones. García Montoro recordó que el dictamen motivado de la Comisión Europea en el procedimiento de infracción abierto a España se emitió en diciembre de 2024, por lo que el Ministerio ha tenido tiempo suficiente para hacer una tramitación ordenada.