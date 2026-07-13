Murcia reduce un 46% los avisos por mosquitos gracias al refuerzo tecnológico y los tratamientos preventivos

Parte del dispositivo para combatir mosquitos - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha logrado reducir las incidencias ciudadanas por presencia de mosquitos tras registrar 90 avisos entre abril y junio de este año frente a los 167 contabilizados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un descenso del 46%, según ha informado el Consistorio capitalino.

La alcaldesa, Rebeca Pérez; la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y el presidente de la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche, Francisco Ludeña, han asistido a una demostración de los medios técnicos en El Palmeral de la pedanía murciana.

Pérez ha explicado que "para el Ayuntamiento de Murcia es fundamental que estos espacios estén muy cuidados, es por lo tanto una prioridad y lo que hacemos es volcar todos los medios mecánicos también humanos para que sea una realidad y eso se hace sobre todo con mucha anticipación y con mucha prevención".

El dispositivo incorpora este año un dron de gran capacidad con hasta 80 kilogramos de carga útil para optimizar las actuaciones biológicas en zonas de difícil acceso como ramblas o acequias.

Esta herramienta se suma los drones de anteriores campañas, un helicóptero para situaciones excepcionales de lluvias intensas o dana, cuatro equipos de técnicos especializados, vehículos con cañones de pulverización, trampas de seguimiento y aspiradores entomológicos.

Las actuaciones se centran en eliminar los insectos en su fase larvaria mediante productos biológicos en estanques municipales, zonas encharcadas, ramblas, acequias e imbornales a través de tratamientos programados mensuales en 57 zonas de riesgo del casco urbano y pedanías junto con revisiones semanales en 50 puntos permanentes con agua.

El Consistorio recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental al encontrarse gran parte de los focos de cría en propiedades privadas, por lo que ha solicitado a los vecinos adoptar medidas domésticas como evitar la acumulación de agua en recipientes, mantener el cloro en piscinas, vigilar el riego por goteo, utilizar peces en estanques o tratar sumideros con lejía.