Murcia refuerza la campaña contra la procesionaria en pinos para garantizar la seguridad de vecinos y mascotas

MURCIA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia incrementa la acción contra la oruga procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) en los pinos del municipio para reforzar la protección a viandantes y animales. Durante el invierno, el servicio municipal de Parques y Jardines pone en marcha el refuerzo de las actuaciones preventivas y supervisiones para evitar la proliferación de nidos de este insecto.

Así, las labores avanzan en la segunda fase de la campaña de lucha contra esta oruga que afecta tanto a especies vegetales como a personas y animales. Previamente, durante los meses de octubre y noviembre, comenzó esta campaña con tratamientos preventivos de endoterapia, una técnica alternativa a los tratamientos químicos tradicionales, con un bajo impacto ambiental y mínimo riesgo tanto para personas como para animales.

"Este tratamiento consiste en la inyección en el tronco de una sustancia nutritiva que acaba con las larvas y su proliferación. Aporta más protección para el árbol y un mejor aprovechamiento del producto que otras técnicas", explica el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

En esta segunda fase de los trabajos, que han comenzado en los últimos días, los técnicos municipales realizan tratamientos de choque por nebulización, unas labores que se realizan por la noche para minimizar el impacto y molestias a vecinos y visitantes. De manera complementaria, se continúan realizando tratamientos de endoterapia donde es necesario y labores curativas, mediante la eliminación de las bolsas de procesionaria que se localizan en los pinos.

"Este tipo de actuaciones son un ejemplo del modelo de gestión que impulsamos en Murcia, basado en la planificación, la prevención y la respuesta rápida", subraya el concejal, que añade que "los servicios municipales están operativos a pleno rendimiento todos los días del año para garantizar la seguridad y el bienestar de los vecinos".

Asimismo, Guillén ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que hagan llegar la localización de posibles focos de procesionaria a través de los canales de comunicación con los servicios municipales, como es la app Tu Murcia, a través del menú 'Tu aviso', para ser retirados por la empresa concesionaria.

En el municipio de Murcia hay censados un total de 8.024 pinos (halepensis, pinea, canario y brutia). Los tratamientos se realizan en las diferentes zonas verdes municipales en barrios y pedanías, como son Churra, Santo Ángel, Infante don Juan Manuel, Algezares, Llano de Brujas, Valladolises, Javalí Viejo o El Carmen.