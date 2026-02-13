Murcia refuerza el dispositivo de seguridad y movilidad por la segunda etapa de la 46 Vuelta Ciclista a la Región

Vuelta Ciclista a la Región de Murcia (imagen de archivo) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, ha diseñado un dispositivo especial con motivo de la celebración de la segunda etapa de la 46 edición de la Vuelta Ciclista a la Región 2026, que tendrá lugar este sábado, 14 de febrero, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La jornada, con salida prevista a las 11.00 horas y llegada a las 15.18 horas, discurrirá por calles y pedanías del término municipal y mostrará enclaves como la Cresta del Gallo, puntuable como puerto de tercera categoría para el Gran Premio de la Montaña.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha señalado que "desde el Ayuntamiento hemos preparado un operativo específico para garantizar tanto el correcto desarrollo de la prueba como la seguridad de vecinos, visitantes y del conjunto de usuarios de la vía pública".

Perona ha subrayado que "la coordinación entre Policía Local, voluntariado y organización será clave para minimizar las afecciones al tráfico y asegurar que un evento de esta magnitud se desarrolle con total normalidad".

La segunda etapa comenzará en la Avenida Príncipe de Asturias, con salida neutralizada hasta la Carretera de Mazarrón, por donde la carrera abandonará el municipio en dirección a Librilla sobre las 11.31 horas.

En concreto, el recorrido discurrirá por la Avenida de los Pinos, Avenida Juan Carlos I, Plaza Circular, Gran Vía Escultor Salzillo, Puente de los Peligros, Alameda de Colón, calle Floridablanca y Avenida del Palmar, entre otras vías.

La prueba deportiva volverá a entrar en el municipio por la Carretera de Alcantarilla a las 14.32 horas para continuar por calles y pedanías como Los Dolores y El Progreso, para adentrarse posteriormente en el ascenso a la Cresta del Gallo, pasando por el entorno del santuario de la Fuensanta.

El recorrido seguirá por la Ronda Sur y abandonará el término municipal por la Avenida Alejandro Valverde, antigua carretera de Alicante, en dirección a Cobatillas y Santomera, a las 15.17 horas.

El corte de las vías afectadas por el paso de la carrera vendrá determinado por la progresión de la prueba, conforme al rutómetro oficial preparado por la organización, y el tráfico se restablecerá una vez haya pasado la caravana ciclista y los dispositivos de seguridad lo permitan.

Para garantizar la seguridad, la Policía Local de Murcia desplegará un total de 90 agentes durante el dispositivo, de los que 80 prestarán servicio el sábado, con un refuerzo de 70 voluntarios para la segunda etapa. Este operativo permitirá regular el tráfico, establecer desvíos alternativos y atender incidencias.

Perona ha apelado a la colaboración ciudadana y ha recomendado planificar los desplazamientos con antelación, especialmente en las zonas afectadas por el recorrido. "Pedimos comprensión a los murcianos porque estamos ante una cita deportiva de primer nivel que proyecta la imagen de Murcia al exterior y genera un importante retorno económico para el municipio", ha indicado.

La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia 2026 cuenta con la participación de más de 180 ciclistas profesionales pertenecientes a 17 equipos de la máxima categoría mundial, los denominados 'World Team'.

Se espera la presencia de los murcianos Jesús Soto, vencedor de la prueba en 2021, Rubén Fernández y José María García, junto a corredores del panorama internacional.