Murcia refuerza su marca de ciudad en Suecia con una apuesta estratégica por el turismo y la cultura

La concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha sido recibida por el embajador Luis Manuel Cuesta - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de España en Suecia ha acogido esta semana un encuentro institucional clave para impulsar la proyección internacional de Murcia en el ámbito europeo. La concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha sido recibida por el embajador Luis Manuel Cuesta, con el objetivo de articular propuestas que fortalezcan la imagen de la ciudad a través de la cultura y el turismo.

Durante la recepción, la edil Bernabé ha presentado el proyecto Murcia 1200 como una herramienta estratégica de proyección cultural y económica, diseñada para reforzar la marca de ciudad y abrir nuevos canales de colaboración con instituciones, empresas y agentes culturales europeos.

"Murcia 1200 es una oportunidad para atraer visitantes e inversiones vinculadas a la cultura, la historia y la gastronomía. Queremos mostrar que Murcia es tradición, innovación y un proyecto de futuro con vocación internacional", ha señalado Bernabé.

Por su parte, el embajador de España en Suecia, Luis Manuel Cuesta, ha destacado "el enorme potencial" que tiene España en este país, donde uno de cada cinco ciudadanos viaja cada año. Además, ha señalado que existe "una gran oportunidad para impulsar propuestas culturales y gastronómicas, ámbitos en los que Murcia puede aportar grandes iniciativas que refuercen la imagen de España y generen nuevas oportunidades de desarrollo económico y social".

Cabe destacar que durante la reunión también se abordó la colaboración con el ICEX en Suecia, con la mirada puesta en la programación cultural de 2026. La propuesta incluye iniciativas destinadas a fortalecer y visibilizar proyectos gastronómicos y culturales de murcianos ya asentados en el país nórdico, consolidando así su papel como embajadores de la región y generando nuevas oportunidades de negocio en el exterior.

Este encuentro ha evidenciado la "sintonía institucional" entre España y Suecia, y la voluntad de Murcia de atraer turismo cultural, al mismo tiempo que se impulsa su proyección económica. Con esta agenda, "Murcia se posiciona como una ciudad europea moderna, capaz de combinar patrimonio, arte, gastronomía, innovación y desarrollo económico", destacan desde el consistorio.