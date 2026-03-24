Murcia refuerza la población de lince ibérico con la llegada de Wonders, un cachorro huérfano procedente de Extremadura

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, el director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Germán Puebla, en la suelta del lince - COMUNIDAD

MURCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La población de linces en las Tierras Altas de Lorca se refuerza con la suelta de un nuevo lince ibérico, Wonders, un cachorro huérfano procedente de Extremadura, que vuelve al medio natural.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y el director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Germán Puebla, han puesto este martes en libertad este ejemplar.

"La suelta de hoy no es una suelta más. Wonders tiene una historia de supervivencia que refleja el trabajo que hay detrás del programa de recuperación del lince ibérico, con equipos técnicos y administraciones colaborando para dar una segunda oportunidad a la especie", ha dicho Juan María Vázquez, que ha subrayado que "la cooperación entre comunidades autónomas está siendo clave para avanzar en este proceso".

Ha explicado que "un año después de quedar huérfano, Wonders inicia una etapa en la Región de Murcia, dentro de un proyecto que busca recuperar al lince ibérico y también reforzar la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas y establecer un modelo de trabajo basado en la coordinación, la ciencia y la colaboración entre territorios".

El ejemplar de lince nació en libertad a principios de marzo de 2025 en el entorno de Navalmoral de la Mata (Cáceres), parte de una camada de tres cachorros. El 24 de marzo de 2025 su madre falleció atropellada, lo que obligó a los técnicos extremeños a intervenir para rescatar a los pequeños y garantizar su supervivencia.

Desde entonces, el animal ha seguido un proceso completo de recuperación. Fue criado en el Centro de Cría de Lince Ibérico de Granadilla junto a sus hermanos y a otro ejemplar huérfano con el apoyo de una madre adoptiva, la lince 'Flora', que desempeñó un papel clave en su desarrollo y aprendizaje de la caza.

Posteriormente, fue trasladado a un cercado de presuelta en el Parque Nacional de Monfragüe, donde completó su adaptación al medio antes de ser trasladado a la Región de Murcia.

La incorporación de Wonders se suma a la campaña de liberaciones de 2026, en la que la Región ha alcanzado ya diez ejemplares liberados este año, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

Se consolida así el avance del programa de reintroducción en las Tierras Altas de Lorca, que en los últimos años ha ido aumentado con ejemplares asentados, territorios estables y los primeros nacimientos en libertad.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de refuerzo poblacional y conectividad entre territorios, en la que ya se han producido otras traslocaciones, como la del cachorro Wari, procedente de Castilla-La Mancha, así como la incorporación de ejemplares adultos en años anteriores dentro del programa de recuperación de la especie.

Desde el inicio del programa en 2023, la Región ha liberado 36 ejemplares de lince ibérico, dentro de un proceso progresivo que busca consolidar una población estable y conectada con otras áreas de la Península.

Además, los linces de la Región han comenzado a establecer conexiones con otras áreas de reintroducción, tanto en Andalucía como en Castilla-La Mancha, reforzando el papel de la Región como territorio clave dentro de la red de conservación de la especie.