Murcia registra un terremoto de 2,6 grados de magnitud

Lugara del terremoto - IGN

MURCIA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Murcia ha registrado este lunes un terremoto de 2,6 grados de magnitud, según fuentes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) consultadas por Europa Press.

En concreto, el IGN ha informado que se ha producido un terremoto a las 18.48 horas en la zona de El Valle y que este ha sido superficial, situado a 0,0 kilómetros de la superficie.

A esta hora, el 1-1-2 de la Región de Murcia ha recibido más de 50 llamadas al respecto desde varios puntos del municipio pero no se han registrado daños humanos ni materiales, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias en sus redes sociales.