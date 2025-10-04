Murcia reivindica en Polonia la interconexión de cuencas en el Comité Europeo de las Regiones

El director general de Unión Europea, Adrián Zittelli, interviene en la reunión de la Comisión ENVE celebrada esta semana en Polonia. - CARM

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia reivindicó la interconexión de cuencas hidrográficas como solución eficaz y solidaria frente al déficit estructural de agua en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del Comité Europeo de las Regiones celebrada esta semana en Lódz (Polonia).

El director general de Unión Europea, Adrián Zittelli, participó en las sesiones de trabajo centradas en la energía asequible, la adaptación al cambio climático y la resiliencia hídrica, en las que se abordaron estrategias locales y regionales para hacer frente a los desafíos del cambio climático y la escasez de agua.

En su intervención en el debate 'Cambiar el rumbo: hoja de ruta local y regional para la resiliencia hídrica', ofreció el punto de vista de las regiones más afectadas por la escasez hídrica y el riesgo de desertificación, como la Región de Murcia.

Junto con la defensa de la interconexión de cuencas, Zittelli reclamó la "urgencia" de un marco normativo vinculante que impulse la reutilización del agua regenerada en agricultura, industria y entornos urbanos, así como el reconocimiento del regadío tecnificado como herramienta de mitigación climática y lucha contra la desertificación en la Política Agraria Común (PAC).

El director de Unión Europea demandó asimismo la necesidad de disponer de un catálogo de actuaciones para prevenir inundaciones, con financiación prioritaria en el próximo marco financiero plurianual. En el mismo sentido, formuló la propuesta de sistemas de canon solidario y finalista en los servicios urbanos de agua, asegurando que los recursos se reinvierten en depuración avanzada, reutilización y modernización de redes, combinados con fondos europeos.

"Es inaplazable la necesidad de avanzar hacia una política del agua técnica, solidaria y realista, teniendo en cuenta especialmente que la resiliencia hídrica será clave para el futuro de las regiones europeas", explicó en la Comisión ENVE.