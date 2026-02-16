Murcia reúne a los principales representantes del sector tecnológico y audiovisual en el Immersive Future Forum

Immersive Future Forum - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Murcia acoge hoy el Immersive Future Forum, una jornada que ha reunido a expertos nacionales e internacionales para analizar cómo la Inteligencia Artificial y las tecnologías inmersivas están redefiniendo la creación de contenido y el ecosistema audiovisual. El evento, que sitúa a la ciudad como punto de encuentro entre innovación, inversión y talento creativo, ha contado con la participación de productores, inversores, directivos del sector tecnológico y responsables institucionales.

Los ediles de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén; de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé; de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández; y de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, han participado en la jornada, que abordado las oportunidades del sector audiovisual murciano, las nuevas fórmulas de financiación, el impacto social de la innovación y el papel de la mujer en las tecnologías emergentes y el cine, según han informado desde el Consistorio.

Guillén ha inaugurado la jornada subrayando que Immersive Future Forum es una "declaración de intenciones que confirma que Murcia ya forma parte activa de la revolución tecnológica y creativa".

Durante su intervención, el edil ha puesto en valor el Ágora Tech como herramienta estratégica para consolidar un ecosistema propio. "El HUB no es un edificio ni una etiqueta; es una apuesta de ciudad", ha señalado, insistiendo en Murcia no es solo un escenario de rodajes, "sino un verdadero ecosistema capaz de producir, impulsar y exportar contenidos".

Además, el programa incluye ponencias sobre el papel de la IA en la creación de contenidos y mesas redondas centradas en nuevas formas de inversión en el audiovisual, estrategia de ciudad y el desarrollo de una 'marca ciudad'. Entre los participantes han figurado representantes de plataformas digitales, fondos de inversión, productoras y consultoras internacionales, así como responsables del ámbito público vinculados a la innovación y al reto demográfico.

La jornada ha incorporado, asimismo, espacios de networking diseñados para facilitar alianzas entre productores, inversores y creadores, con el objetivo de fortalecer la posición de Murcia como hub estratégico para rodajes y proyectos internacionales.

Guillén ha defendido que este tipo de iniciativas se traducen en "empleo cualificado, oportunidades para que el talento joven pueda desarrollar aquí su carrera y atracción de inversión para que los proyectos se produzcan en Murcia". En este sentido, ha remarcado que el desarrollo tecnológico debe ir acompañado de una visión ética y humanista al señalar que la tecnología "por sí sola no es un proyecto; el proyecto es el propósito. Queremos innovación con sentido, que proteja la autoría, los derechos y la dignidad del trabajo creativo".

"Murcia no quiere esperar el futuro; quiere construirlo", ha concluido Guillén en su intervención, en la que ha vinculado la celebración del foro con la capacidad de la ciudad para adaptarse a los retos del siglo XXI.

La jornada se complementa con la presentación del libro 'El enigma de Anne Wallace', del CEO de Culture CAP7 Fund, Alfonso del Río, que tendrá lugar esta tarde, a las 18:00 horas, en el salón de actos del edificio Moneo.