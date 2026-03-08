Murcia sale a la calle con la Asamblea Feminista bajo el lema 'Ante el negacionismo y el fascismo, más feminismo'

Cabecera de la marcha organizada por la Asamblea Feminista en la ciudad de Murcia - ALBERTO CARIDE/EUROPA PRESS

MURCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas, unas 15.000 según las convocantes, han secundado este domingo la convocatoria de la Asamblea Feminista de la Región de Murcia en este 8M, Día Internacional de la Mujer, recorriendo la ciudad junto a las más de 20 asociaciones, organizaciones, sindicatos y partidos políticos que la forman.

Desde los sindicatos, Paqui Sánchez (UGT) insiste en que seguirán luchando "porque disminuya la brecha salarial, no existan tantos feminicidios, para que desde las administraciones se pongan recursos y los servicios públicos garanticen que la mujer tenga igualdad efectiva a la hora de trabajar, de promocionar".

Teresa Fuentes (CCOO) ha mostrado su preocupación por que la mitad de los jóvenes "crean que el feminismo ha llegado demasiado lejos" y ha añadido que "no nos podemos despistar porque puede haber un retroceso en derechos sociales si la 'ultraderecha' y la derecha más extrema van dando pasos adelante".

En la marcha, el PSRM ha estado representado por su secretario general, Francisco Lucas, e Isabel Gadea, que ha tomado la palabra para denunciar lo "muy cómodo" que ve al presidente regional, Fernando López Miras, con el discurso de la "ultraderecha". En este sentido, le ha acusado de debilitar "todas las políticas que tienen que ver con la igualdad" y también "intentando romper derechos que ya se consideraban conquistados en este país, como puede ser el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo".

Por su parte, la diputada de Podemos, María Marín, ha advertido de que el movimiento feminista "debe alzar la voz ante la nueva campaña bélica de Estados Unidos e Israel y los ataques indiscriminados contra la población civil, donde las principales afectadas son siempre las mujeres". "No hay igualdad posible en un mundo atravesado por la violencia y la guerra", ha añadido.

La Asamblea Feminista ha reclamado en su manifiesto "la igualdad efectiva entre mujeres y hombres como un pilar básico par conseguir una sociedad pacífica, próspera y sostenible", y han mostrado su preocupación "por el auge social que están alcanzando los discursos de odio de la ultraderecha, en los que se ataca al feminismo intentando ridiculizar la lucha por la igualdad, negando la violencia machista e incluso cuestionando derechos que han sido decisivos para levantar una sociedad más justa y democrática".

En opinión de este colectivo feminista, cuyas portavoces son María Dolores Pardo, María José Durán y Anna Mellado, con esta estrategia "pretenden generar un clima de hostilidad hacia las mujeres y legitimar su discriminación, aunque con ello pongan en riesgo su integridad", por ello, "frente a esta deriva, es fundamental luchar con firmeza contra cualquier intento de retroceso y defender, en todos los frentes, la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos vitales, rechazando cualquier intento de tutela o amenaza", añaden.

La Asamblea Feminista entiende que la igualdad no debe ser motivo de enfrentamiento entre hombres y mujeres, "sino una expresión de justicia social y dignidad humana". También han mostrado su preocupación "por el trágico balance de diez mujeres y dos menores que han sido víctimas de la violencia machista en lo que va de año, elevando 1.350 los feminicidios registrados en nuestro país desde 2013".

En este sentido, han recordado que en la Región de Murcia fueron interpuestas 5.955 denuncias el pasado año para cuya protección está siendo esencial la especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "No obstante, además de la crueldad física, un importante número de mujeres soportan violencia psicológica, sexual, económica, digital e institucional".

"Dicha situación se manifiesta en el ámbito de la pareja, pero también en el trabajo, en redes sociales e incluso en espacios públicos, y afecta con especial crudeza a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad", han añadido.

Por todo ello, exigen políticas públicas integrales, dotadas de recursos suficientes y estables que prioricen la prevención, la protección de las víctimas, la atención especializada y la reparación, así como un mayor compromiso del Gobierno Regional mediante la reactivación del Pacto Regional contra la Violencia de Género, extinto desde 2022.

También reclaman mayores recursos humanos y dotación económica para los CAVIs, en los que son atendidas las víctimas, así como una actuación de la Justicia con perspectiva de género y la creación de Centros de Crisis para atender a las mujeres que sufran algún tipo de agresión sexual.

En lo que respecta a la situación laboral, la Asamblea Feminista ha destacado como principales problemas la situación de desempleo del 52,5 por ciento de las mujeres y las condiciones de precariedad que afectan a un elevado porcentaje de quienes trabajan.

"De hecho, el 61% de las mismas tienen contratos temporales y ocupan el 79 por ciento de los contratos a tiempo parcial. A ello hay que añadir una brecha salarial de un 19,15% inferior a la de los hombres por trabajos de igual categoría, lo que equivale a una diferencia media de 5.300 euros en los ingresos", explican.

La Asamblea Feminista también constata "el menor acceso de las mujeres a puestos directivos y a los complementos salariales, como pueden ser las horas extra o los turnos, lo que genera brechas que superan el 50% del sueldo".

"Todo ello sin olvidar que también se ven sometidas a la asunción del 90% de las interrupciones laborales por cuidados familiares. Esta realidad genera importantes desigualdades económicas que repercutirán igualmente en pensiones más bajas, limitando en todo momento la autonomía y libertad de las mujeres", aseveran.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD DE LAS EMPRESAS

La Asamblea Feminista considera "fundamental" reforzar la inspección laboral, garantizar el cumplimiento de Planes de Igualdad en las empresas públicas y privadas y cumplir con la transparencia retributiva.

Igualmente, reclama el incremento de servicios públicos de cuidados familiares que permitan avanzar en la corresponsabilidad real, evitando que la maternidad "sea un castigo laboral y que la conciliación recaiga exclusivamente sobre las mujeres".

Por otro lado, exigen un Plan Integral de Ayuda a la Dependencia, así como una mayor agilidad en su gestión, "dado que la Región destaca por acumular la mayor demora de España en el tratamiento de estos expedientes que alcanza una media de 520 días, y afecta en un 63 por ciento a mujeres en situación vulnerable".

"LA EDUCACIÓN, HERRAMIENTA CLAVE PARA LA IGUALDAD"

El colectivo feminista ha demandado al SMS que restituya "el derecho al aborto en la sanidad pública y evite cualquier tipo de coacción". Por otra parte, considera que la educación "es una herramienta clave para la igualdad, por lo que exigen que esta sea incluida en la formación desde la infancia".

Para ello, demandan la implantación de la coeducación y la perspectiva de género en los centros educativos públicos, incluyendo la universidad, así como el desarrollo de un plan de formación integral del profesorado en igualdad de género.

En este orden de cosas, exigen la retirada del 'pin parental' en tanto que "excluye la educación afectivo-sexual y la prevención de la violencia de género"; piden intervenir "prioritariamente" en el ámbito cultural, "para impedir que los cuerpos de las mujeres sean cosificados y que se perpetúen roles de subordinación".

Finalmente, han recordado "la lucha histórica de mujeres que organizaron, resistieron y alzaron la voz frente a la discriminación, la explotación y la violencia. Gracias a ellas se conquistaron derechos fundamentales que hoy son irrenunciables". La marcha ha terminado en la Plaza Martínez Tornel, con la lectura del manifiesto feminista por este 8M.