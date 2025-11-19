Murcia y Santa María Capua Vetere se hermanan gracias al legado de Salzillo

MURCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades de Murcia y Santa María Capua Vetere han formalizado este miércoles su hermanamiento oficial, un acuerdo que pone de relieve los estrechos vínculos históricos, culturales y artísticos que las unen desde hace siglos, especialmente a través de la figura del escultor Francisco Salzillo, cuya historia familiar enlaza ambos territorios.

El acto, celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, ha contado con la presencia de la delegación italiana, encabezada por su alcalde, Antonio Mirra; miembros de la Corporación Municipal; integrantes del comité asesor de Murcia 1200; y descendientes de Salzillo, que han sido recibidos por el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien destacó que este hermanamiento "da forma jurídica a una relación que ya existía en el corazón de nuestros pueblos".

Asimismo, durante la sesión se ha subrayado el trabajo de la Comisión de Hermanamiento de ambas ciudades, "cuyo esfuerzo ha permitido dar continuidad a los intercambios culturales e institucionales de los últimos años", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El protocolo firmado establece un marco estable de colaboración para desarrollar proyectos conjuntos en Cultura, Educación, Turismo, Juventud, Deporte, Innovación y Conservación del Patrimonio, además de facilitar la participación en programas europeos e internacionales. También contempla la organización de actividades que difundan el legado compartido, con especial atención a la figura de Salzillo, símbolo del vínculo histórico entre Murcia y la ciudad italiana gracias al origen capuano de su padre, Nicolás Salzillo.

Durante el acto, Ballesta ha afirmado que este acuerdo "representa un compromiso solemne entre dos comunidades que se conocen, se respetan profundamente y desean caminar juntas hacia el futuro", y ha añadido que "una ciudad que cumple 1.200 años sabe que el mayor patrimonio que puede construir es la amistad con quienes comparten su esencia, su mirada al futuro y su profundo sentido de pertenencia".

Con este hermanamiento, Murcia y Santa María Capua Vetere abren una nueva etapa de cooperación continuada, sustentada en un marco técnico y político que permitirá planificar y dinamizar proyectos conjuntos, favorecer encuentros institucionales periódicos y acercar a sus ciudadanos mediante actividades culturales, educativas y patrimoniales. Este acuerdo, fruto del legado común de Salzillo y del trabajo conjunto desarrollado a lo largo del tiempo, "aspira a convertirse en un vínculo vivo y duradero, capaz de generar nuevas oportunidades, fortalecer la relación entre ambas comunidades y proyectarlas en el ámbito europeo e internacional", han concluido.