Murcia y Santa Maria Capua Vetere sellan su hermanamiento con un acto institucional en Italia

Acto institucional de hermanamiento de Murcia y la ciudad italiana de Santa Maria Capua Vetere - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha reafirmado su hermanamiento con la ciudad italiana de Santa Maria Capua Vetere en un acto institucional celebrado en el Teatro Garibaldi, consolidando así un vínculo histórico, cultural y patrimonial entre ambas ciudades, según ha informado el Consistorio.

El acto ha contado con la participación de los concejales de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé; y Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, así como del alcalde de Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra.

Este hermanamiento entre ambas ciudades tiene su origen en el redescubrimiento de los lazos históricos a través de la figura de Nicolás Salzillo, padre del escultor Francisco Salzillo, cuya obra constituye uno de los principales referentes culturales de Murcia.

El acuerdo entre ambas ciudades va a permitir poner en marcha actuaciones turísticas, culturales y académicas, cuyo fin es la puesta en valor del patrimonio compartido entre Murcia y Santa Maria Capua Vetere.

"Con la firma de este hermanamiento sellamos la continuidad de un compromiso ya consolidado, construido con años de trabajo, que nos permite poner en valor el patrimonio compartido entre Murcia y Santa Maria Capua Vetere", ha señalado Bernabé.

Por su parte, Pacheco ha destacado la importancia estratégica de este acuerdo, que "refuerza la proyección internacional de Murcia, especialmente en el ámbito cultural y turístico, y abre nuevas oportunidades de colaboración basadas en el patrimonio compartido".

Desde 2023, ambas ciudades han desarrollado una agenda de colaboración que ha permitido consolidar este vínculo mediante iniciativas culturales, académicas e institucionales.

Entre ellas, destacan las actividades promovidas junto a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, los ciclos de conferencias en el Museo Salzillo, exposiciones institucionales en el Ayuntamiento de Murcia y la instalación de una placa conmemorativa en el Convento de las Clarisas Capuchinas.

El acto celebrado en Italia da continuidad al proceso iniciado con la firma del Acuerdo de Intenciones en mayo de 2025, culminado en noviembre del mismo año en Murcia con la firma oficial del Protocolo de Hermanamiento.

"Este hermanamiento es la expresión de un trabajo riguroso y continuado, que ha sabido transformar una relación cultural en un proyecto institucional sólido y con vocación de permanencia", ha finalizado Bernabé.