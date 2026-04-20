Murcia, sede del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, activa las inscripciones de su programación

Murcia, sede del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con la Fundación Princesa de Girona, ha abierto las inscripciones de la programación con motivo de la celebración del Tour del Talento, que convertirá a la ciudad, del 23 al 31 de mayo, en el epicentro nacional del talento joven.

Durante los próximos días, Murcia acogerá una agenda diversa de actividades, encuentros y espacios de diálogo que conectarán a jóvenes, empresas, instituciones y agentes sociales. Entre ellas destacan actividades gratuitas relacionadas con la gastronomía, el deporte, la ciencia, la innovación, Smart City, la moda y la música, destacando un ciclo de conciertos en patios históricos de la ciudad, según han informado desde el Consistorio.

También se organizarán visitas guiadas por la exposición 'Materia Interior' de Jaume Plensa en la Cárcel Vieja, rutas y visitas guiadas, charlas motivacionales, entre otras muchas ofertas de ocio y culturales para visibilizar, impulsar y conectar el talento joven con el tejido social, educativo y empresarial.

"Murcia está preparada para acoger una semana clave en torno al talento joven, en la que la ciudad será punto de encuentro para iniciativas de gran relevancia a nivel nacional, siempre con el objetivo de acercar estas oportunidades a nuestros jóvenes y al conjunto de la ciudadanía, inspirándolos a alcanzar sus metas. El talento joven de nuestro municipio se posiciona una vez más a nivel nacional" ha destacado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Belluga se convertirá en escenario de la compañía del Teatro Real, con la que arranca una propuesta cultural diseñada con motivo de esta ocasión especial y el martes 26 se fallará el ganador del Premio Princesa de Girona en la categoría de investigación, en el marco del CongreFest, acto central de este Tour del Talento 2026.

Toda la información sobre la programación y las actividades previstas puede consultarse en la web oficial https://tourdeltalento.org/es/evento-2026/murcia/actividades...