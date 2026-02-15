El Ayuntamiento ha adjudicado el contrato para la instalación de un sistema de señalización digital inteligente y accesible que permitirá dotar a las calles y plazas del municipio de códigos inteligentes con tecnología NaviLens - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Murcia será el primer municipio en contar con placas inteligentes en todas sus calles. Para ello, el Ayuntamiento ha adjudicado el contrato para la instalación de un sistema de señalización digital inteligente y accesible que permitirá dotar a las calles y plazas del municipio de códigos inteligentes con tecnología NaviLens, así como el contrato para la fabricación, suministro e instalación de 32.000 placas físicas identificativas del viario público que incorporarán los códigos, avanzando en la modernización del espacio urbano y en el acceso a la información pública de forma digital.

"Con esta actuación vamos a mejorar la accesibilidad, la orientación urbana y el acceso a información de servicio público para ciudadanos y visitantes, reforzando el modelo de ciudad innovadora y conectada. Y lo vamos a hacer en todo el municipio, con el objetivo de garantizar unos servicios modernos, ágiles y útiles para murcianos y visitantes, con independencia de la calle, barrio o pedanía en la que se encuentren", explica el teniente de alcalde de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

La adjudicación de los códigos inteligentes se ha realizado a la empresa Navilens Tech, SL, especializada en soluciones tecnológicas de accesibilidad, que será la encargada del suministro de los códigos, la incorporación de contenidos digitales y el mantenimiento y actualización de la plataforma tecnológica.

Así, el proyecto contempla el suministro de nuevos códigos inteligentes y la incorporación de contenido digital. Además, el contrato incluye el soporte y la actualización de la plataforma, que también dará servicio a los ya existentes en el municipio, garantizando la continuidad y correcto funcionamiento del sistema.

"Los códigos NaviLens constituyen un sistema de señalización digital de alta visibilidad que permite acceder a información urbana mediante una aplicación móvil gratuita, sin necesidad de enfocar directamente la cámara y a distancia. A través de estos códigos, los usuarios podrán consultar datos útiles como la denominación de las calles, información histórica del entorno o información en tiempo real relacionada con el espacio urbano y estará disponible en una treintena de idioma", apunta el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

Esta tecnología está diseñada atendiendo a la inclusión de personas con discapacidad visual, ya que los códigos pueden ser detectados por la cámara del teléfono móvil incluso en movimiento. El sistema ofrece la información mediante audio y señales sonoras, facilitando la orientación autónoma, la movilidad y el acceso a datos públicos en igualdad de condiciones, lo que supone un avance significativo en accesibilidad universal e inclusión.

La actuación, desarrollada a través de las Concejalías de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente y de Pedanías y Vertebración Territorial, está financiada mayoritariamente con fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con un presupuesto total de 417.026,50 euros (IVA incluido). Esta actuación se integra en el proyecto 'Transformación digital del Turismo en Murcia: Plataforma Inteligente de Gestión y Sostenibilidad'.

Además de los códigos inteligentes, el Ayuntamiento de Murcia ha adjudicado a ALPRINT Soluciones Gráficas, SL la fabricación, suministro e instalación de unas 32.000 placas físicas identificativas del viario público que incorporarán los códigos NaviLens, cofinanciado con fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas placas garantizan la durabilidad y visibilidad de la información urbana durante años, integrando de manera tangible la señalización física con los contenidos digitales del municipio.

La iniciativa se enmarca en el proyecto de ciudad del alcalde José Ballesta y en la estrategia Murcia Smart City, orientada a construir una ciudad más accesible, digital e inclusiva que aprovecha la tecnología para mejorar los servicios públicos y facilitar el acceso a la información urbana.