Murcia se sitúa como la sexta comunidad que más recicla por habitante y supera la media nacional

Contenedores de reciclaje en la pedanía murciana de Monteagudo. - CARM

MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se consolida como una de las comunidades autónomas con mayor impulso en materia de reciclaje y desempeño ambiental, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al ejercicio 2023.

El informe sitúa a la Región de Murcia como la sexta comunidad autónoma que más recicla por habitante y por encima de la media nacional en varias fracciones clave, lo que confirma un avance sostenido respecto al año 2022. En la Comunidad Autónoma se recogen 504,2 kilos de residuos por habitante de media, lo que supone un 8,6 por ciento más que la media nacional, pues ésta es de 464,3 kilos por habitante.

Estos resultados reflejan el "esfuerzo conjunto" de ayuntamientos, empresas gestoras y ciudadanía, y confirman "la eficacia de las políticas" impulsadas desde la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. El consejero, Juan María Vázquez, subrayó que "la Región de Murcia está demostrando que la responsabilidad ambiental es un compromiso colectivo y sostenido en el tiempo. Estar entre las seis comunidades que más reciclan por habitante y superar la media nacional confirma que las medidas de innovación, sensibilización y mejora del sistema funcionan".

Según las cifras del INE, la Región de Murcia supera la media española tanto en envases ligeros como en vidrio, al tiempo que mantiene una tendencia ascendente en la separación en origen y un descenso en residuos mezclados. Los datos destacan especialmente el comportamiento de los envases mixtos (envases ligeros, tales como plásticos y aluminio), donde la Región logró en 2023 un crecimiento del 48,7 por ciento, pasando de 15.000 a 22.300 toneladas, muy por encima del incremento medio nacional, situado en el 13,2 por ciento.

Y otro de los indicadores más significativos es el de vidrio por habitante, donde el INE sitúa a la Región de Murcia como la tercera comunidad autónoma con mayor incremento anual. La recogida pasó de 25,6 kilos por habitante en 2022 a 27,1 kilos en 2023, lo que supone un aumento de 1,5 kilos por habitante. Este crecimiento solo fue más elevado en Castilla-La Mancha y Canarias, y supera en 4,5 kilos la media nacional, que se situó en 22,6 kilos por habitante en 2023.

La Región de Murcia fue una de las únicas tres comunidades que registró un aumento positivo en esta fracción, frente a la caída experimentada por 13 autonomías.

COMPARATIVA 2022-2023: DOS AÑOS DE AVANCE CONTINUADO

El comportamiento de 2023 profundiza la tendencia positiva ya observada en 2022. Todas las fracciones principales de recogida selectiva muestran una evolución favorable, lo que evidencia un avance estructural y sostenido, no puntual. El descenso de residuos mezclados y el incremento en la valorización de materiales confirman mejoras en la eficiencia del sistema y en la separación en origen.

El consejero señaló que "este doble crecimiento consecutivo confirma que el modelo regional funciona: la conjunción de innovación tecnológica, inversión pública, colaboración con los ayuntamientos y pedagogía ambiental genera resultados reales, visibles y comparables".

INNOVACIÓN, INVERSIONES Y COLABORACIÓN MUNICIPAL: CLAVES DEL ÉXITO

La Consejería continúa impulsando la modernización de instalaciones, la digitalización de procesos, la implantación de sensores inteligentes, la ampliación de la red de contenedores y la realización de nuevas campañas educativas. También se han reforzado las líneas de apoyo a los municipios para mejorar la logística de recogida y la implantación de los biorresiduos, fracción prioritaria para cumplir los objetivos europeos.

El consejero remarcó que "la cooperación con los ayuntamientos está siendo ejemplar. Cuando se une innovación, inversión y trabajo conjunto, los resultados llegan. Y el comportamiento de la ciudadanía murciana está marcando la diferencia".

Vázquez concluyó que "la Región de Murcia es hoy un ejemplo de progreso ambiental. La sostenibilidad, la innovación y la participación ciudadana están guiando este cambio, que no solo mejora los datos, sino también la calidad ambiental y el bienestar de nuestro territorio".