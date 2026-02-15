Murcia se suma este domingo a la campaña 'Únete a nosotros' para dar visibilidad al Síndrome de Angelman

MURCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Murcia se suma este domingo a la campaña 'Únete a nosotros', impulsada por la Asociación Síndrome de Angelman (ASA), iluminando de verde los principales edificios y espacios municipales.

Así, este domingo, se teñirán del color representativo de esta enfermedad el Edificio Moneo, Palacio Almudí, Alfonso X El Sabio y el Cauce del Río Segura como muestra de apoyo municipal a los pacientes de esta enfermedad y sus familias.

La gestión de la iluminación de los edificios públicos y los espacios municipales se coordina desde la Oficina Municipal de Eventos, dependiente de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, que dirige José Guillén.

"Desde el Ayuntamiento de Murcia apoyamos plenamente la iniciativa de concienciación y sensibilización puesta en marcha por ASA y, por ello, hoy damos visibilidad a este trastorno genético y neurológico que provoca graves retrasos en el desarrollo, discapacidad intelectual, alteraciones en el habla, problemas de equilibrio y epilepsia", ha explicado Guillén.

Con motivo del Día Internacional del Síndrome de Angelman, que se conmemora cada 15 de febrero, el Ayuntamiento de Murcia se une a la iniciativa impulsada por ASA con la que pretende dar visibilidad al síndrome, acercar su realidad a la sociedad y reforzar el apoyo a las familias, al tiempo que buscar apoyar las investigaciones en marcha sobre esta enfermedad, con el objetivo de contribuir al avance en el conocimiento, el abordaje y posibles opciones terapéuticas futuras.