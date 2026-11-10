Murcia superará el millar de efectivos de seguridad y emergencias en 2027

El concejal de de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, presenta los presupuestos de 2027 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Murcia superará por primera vez en 2027 los 1.000 efectivos en sus servicios municipales de seguridad y emergencias tras un incremento del 42,8% en la partida presupuestaria de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias hasta alcanzar los 9,86 millones de euros.

Así lo ha anunciado este martes en una rueda de prensa el concejal del área, Fulgencio Perona, quien ha detallado que la propuesta destina además más de 4,3 millones de euros a inversiones para modernizar instalaciones, renovar equipamientos y dotar de mejores herramientas operativas a la plantilla.

En concreto, la plantilla del próximo ejercicio incorporará un total de 135 nuevos puestos mediante la Oferta de Empleo Público de 2027, distribuidos en 55 plazas de agentes de Policía Local, 40 de bomberos especialistas, 10 de conductores especialistas del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y 30 plazas para agentes de movilidad que se ofertarán de forma abierta tras no cubrirse por promoción interna.

La previsión de la Concejalía es que los aspirantes de esta nueva modalidad comiencen su periodo de formación en los primeros seis o siete meses del año para prestar servicio en las calles del municipio.

Perona ha remarcado que el objetivo de las cuentas se centra en "reforzar la seguridad, mejorar la capacidad de respuesta ante las emergencias y proteger a quienes nos protegen".

Según ha explicado el edil, el área de Policía Local absorberá la mayor cuantía del presupuesto con una partida global de 7.217.139 euros orientada al refuerzo de la presencia policial en barrios y pedanías. Dentro de esta partida destacan 1,78 millones de euros consignados para el desarrollo del nuevo Centro Integral de Seguridad Municipal en la pedanía de El Palmar.

El recinto albergará en un mismo edificio a la Policía Local, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y Protección Civil para coordinar la toma de decisiones ante emergencias.

La infraestructura, cuya fase de contratación se prevé resolver en el presente ejercicio para iniciar los trabajos materiales en 2027, dispondrá además de una comisaría renovada para el distrito y de la primera sede propia para Protección Civil en la zona, que se situará en una planta individual.

Las cuentas reservan además una dotación de 350.000 euros para la construcción de una nueva comisaría de Policía Local en el barrio de El Carmen en el antiguo Cuartel de Artillería.

MÁS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

La inversión en seguridad contemplará una partida de 200.000 euros en 2027 destinada a la colocación de entre 300 y 400 nuevas cámaras de videovigilancia en jardines y puntos estratégicos solicitados por las juntas municipales. El municipio cuenta ya con un centenar de cámaras instaladas de las 1.360 previstas.

El plan de videovigilancia ha completado actuaciones en la plaza Pintor Flores, la Alameda Capuchinos y Los Ramos, y contempla la colocación de nuevos puntos en barrios como San Antolín y San Andrés durante el próximo ejercicio.

La Policía Local desplegará a lo largo del ejercicio 800 nuevos dispositivos de radiocomunicación Tetra tras una inversión superior al millón de euros, con refuerzo simultáneo de la flota de vehículos y de la compra de chalecos antibalas.

El SPEIS contará con un presupuesto total de 2.312.240 euros enfocado a la modernización de la flota, la digitalización de sistemas y la protección de los profesionales. Las cuentas asignan 300.000 euros a la compra de nuevos vehículos de intervención contra incendios y otros 200.000 euros a la adquisición de trajes avanzados de protección individual para la plantilla de bomberos.

El servicio destinará 100.000 euros a herramientas operativas, 75.000 euros a aplicaciones de gestión, 30.000 euros a material informático, 40.000 euros a cámaras embarcadas en camiones de emergencia y 30.000 euros a la mejora del mobiliario de los parques y la escuela EBAM.

El departamento de Protección Civil dispondrá de un presupuesto de 310.050 euros y pasará a contar con una estructura profesional de 13 funcionarios entre coordinadores y agentes de emergencias que trabajarán junto al voluntariado.

La Concejalía reservará además 140.000 euros a estudios técnicos para redactar y actualizar los planes de actuación municipal ante riesgos sísmicos, incendios forestales, inundaciones y transporte de mercancías peligrosas.

Las cuentas destinan también 30.000 euros a la realización de campañas informativas y de difusión sobre medidas de autoprotección ciudadana frente a posibles emergencias en el municipio.