Murcia, única ciudad española en participar en un proyecto UE para impulsar el ecoturismo sostenible entre jóvenes

La concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, en la primera reunión de trabajo del proyecto europeo ‘To Care Med', perteneciente a la cuarta convocatoria del programa Interreg EuroMed - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Murcia es la única ciudad española en participar en el proyecto europeo 'To Care Med' para impulsar un modelo de ecoturismo sostenible entre jóvenes, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, asistió este miércoles por la tarde al primer encuentro del proyecto, perteneciente a la cuarta convocatoria del programa Interreg EuroMed.

En el encuentro, los asistentes abordaron la necesidad de apostar por un turismo ecológico y sostenible y descongestionar zonas urbanas que se encuentran en una situación crítica de saturación turística, así como optar por redirigir estos flujos de turismo a zonas peri-urbanas y rurales.

Desde el Ayuntamiento de Murcia se ha destacado la importancia de proteger, valorar y gestionar los espacios públicos, especialmente los de titularidad municipal, con una visión de futuro y sostenibilidad.

UNA HERRAMIENTA INNOVADORA: TCCL

Uno de los pilares del proyecto es la aplicación de la herramienta TCCL (Límite de Capacidad de Carga Turística), desarrollada por la Universidad de Venecia (Italia), entidad que lidera la iniciativa.

Esta herramienta permite medir los efectos reales del turismo sobre los espacios públicos, facilitando la mejora de las políticas públicas y una gestión más eficaz de los flujos turísticos, con especial atención al segmento juvenil.

Entre los principales objetivos que se persiguen con 'To care med' destacan la mejora de la planificación turística y ambiental mediante datos concretos y cuantificables y el desarrollo un modelo de ecoturismo juvenil sostenible, que promueva la protección, concienciación y valorización de los recursos.

Otros objetivos son diseñar una estrategia conjunta con la participación de administraciones, organizaciones locales y empresas del sector turístico e impulsar un modelo formativo y de concienciación que garantice la transferencia efectiva de los conocimientos y resultados del proyecto.

ENFOQUE TRANSNACIONAL

López-Briones ha expresado el "orgullo" de formar parte de esta iniciativa europea, así como el "compromiso firme" con sus objetivos y valores.

"El proyecto 'To Care Med' tiene un marcado enfoque transnacional, ya que los retos del turismo mediterráneo trascienden las fronteras políticas y permitirá el intercambio de buenas prácticas. Es una gran oportunidad para dar voz a los jóvenes, poniendo en el centro nuestros espacios públicos y el patrimonio natural y cultural, con el objetivo de diseñar un modelo turístico pensado desde la sostenibilidad", ha subrayado la edil.