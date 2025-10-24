Murcia se vuelca con la investigación oncológica en la X Marcha Solidaria contra el Cáncer el 9 de noviembre

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Murcia acogerá el próximo 9 de noviembre la décima edición de la marcha solidaria 'Murcia en Marcha Contra el Cáncer', organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con el apoyo del Ayuntamiento, con el fin de recaudar fondos destinados a la investigación oncológica, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El acto de presentación ha contado con los concejales de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, y Deportes, Miguel Ángel Noguera; el presidente de la AECC en la Región, Eduardo González Martínez-La Cuesta, y la investigadora Andrea Pérez, estudiante predoctoral en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) cuya línea de trabajo ha resultado beneficiaria en esta edición.

En concreto, esta ayuda permitirá a la investigadora evaluar el uso de bacterias modificadas genéticamente como posible tratamiento contra el cáncer, un proyecto innovador que podría abrir nuevas vías terapéuticas. Este estudio se enmarca en la apuesta de la AECC por fomentar el talento joven investigador y el desarrollo científico desde la Región de Murcia.

"Murcia demuestra una vez más su solidaridad y compromiso con la salud. Esta marcha es un ejemplo de cómo el esfuerzo colectivo puede transformar vidas y generar esperanza. Desde el Ayuntamiento trabajamos junto a la AECC para que la prevención, la investigación y el acompañamiento a las personas con cáncer sean una prioridad en nuestras políticas públicas", ha subrayado Torres.

La edil ha destacado, además, la importancia de la participación ciudadana. "Cada dorsal, cada paso y cada aportación son una inversión en vida, en futuro y en conocimiento. Invitamos a todos los murcianos a sumarse a esta cita solidaria que ya forma parte del corazón de nuestra ciudad", ha remarcado.

Así, las inscripciones están abiertas a través de la web 'www.regiondemurciaenmarcha.com' o en las mesas que se instalarán en la puerta de El Corte Inglés del 3 al 8 de noviembre.

Los dorsales tienen un precio de 10 euros para corredores de 5 y 10 kilómetros, y de 6 euros para los 2.000 primeros marchantes. Posteriormente, los dorsales de marchantes tendrán un precio de 8 euros, mientras que todos los menores de 12 años solo abonarán 6 euros.

Los participantes recibirán un kit de corredor compuesto de una camiseta, un porta-dorsales para los corredores, una mochila para los marchantes y el dorsal (con chip para corredores y sin chip para los marchantes). Todo lo recaudado se destinará íntegramente a la investigación contra el cáncer.

La recogida del material se realizará exclusivamente en la planta de Deportes de El Corte Inglés, del 3 al 8 de noviembre, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, se ha habilitado una fila 0 para quienes deseen colaborar sin participar en la marcha.

RECORRIDO Y PREMIOS

La marcha, con salida desde el Puente de Hierro, junto a Ronda Garay, recorrerá 5 kilómetros por el centro de Murcia. Los corredores de 5K saldrán a las 9.30 horas, los de 10K a las 10.00, y los marchantes a las 11.00 horas. Al finalizar, habrá zona lúdica con avituallamiento, estands informativos y actividades para todas las edades.

Los tres primeros clasificados de la modalidad 10K, en las categorías masculino y femenino, recibirán cheques regalo valorados en 300, 200 y 100 euros.

Por su parte, en la modalidad 5k, las tres primeras personas en cruzar la línea de meta, tanto en la categoría masculino como en femenino, recibirán cheques regalo de 200, 100 y 50 euros.

"La X Marcha Solidaria contra el Cáncer no es solo una cita deportiva, sino una jornada de apoyo, visibilidad y compromiso con quienes conviven con esta enfermedad. Estamos convencidos de que los murcianos se van a volcar con esta cita, con el lema 'Murcia en Marcha Contra el Cáncer', y que el recorrido se llenará de participantes de todas las edades comprometidos con el deporte y la investigación", ha valorado Noguera.