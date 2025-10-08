La murciana Adriana Ordóñez investigará la respuesta celular ante determinadas enfermedades en UCAM HiTech

La murciana Adriana Ordóñez González regresa a la Región con un contrato Ramón y Cajal, tras 15 años en el Reino Unido, para investigar la respuesta celular ante determinadas enfermedades usando CRISPR-Cas9, en el Laboratorio Juan Carlos Izpisua del UCAM - UCAM

La murciana Adriana Ordóñez González regresa a la Región con un contrato Ramón y Cajal, tras 15 años en el Reino Unido, para investigar la respuesta celular ante determinadas enfermedades usando CRISPR-Cas9, en el Laboratorio Juan Carlos Izpisua del UCAM HiTech.

Tras 15 años residiendo en Reino Unido, donde ha desarrollado su carrera investigadora en la Universidad de Cambridge y el Cambridge Institute for Medical Research (CIMR), ahora ha regresado a la Región para formar parte del Grupo de Investigación de la Universidad Católica de Murcia 'Metabolismo y Regulación Genética de Enfermedades', que desarrolla su trabajo en el Laboratorio Juan Carlos Izpisua de la incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación.

En concreto, estudiará la respuesta celular a la acumulación de proteínas mal plegadas y su relación con determinadas enfermedades, informa la UCAM.

Esta institución docente ha sido el destino elegido para continuar investigando, ya que, según la investigadora, la evolución en su trayectoria en investigación e internacionalización "ha sido increíble en los últimos años".

"Está apostando mucho por la ciencia, por lo traslacional", un enfoque que conecta la investigación básica con la aplicación clínica, y que encaja con la experiencia de la doctora Ordóñez.

La UCAM es la universidad privada española que más ha crecido en investigación (Observatorio IUNE), situándose la segunda del país en este sector (Interdisciplinary Science Rankings 2025 de THE) y la primera en captación de fondos privados para investigación (ranking CYD).

Entender para curar, de la investigación básica a la clínica Adriana Ordóñez, con una dilatada carrera en el campo de la Biología Molecular y Celular, ha conseguido un prestigioso contrato 'Ramón y Cajal', que le permitirá continuar con su trabajo en la UCAM, una apuesta por la investigación de alto impacto, con el uso, por ejemplo, de la tecnología CRISPR-Cas9.

"Las proteínas son elementos esenciales que nuestras células producen en una estructura llamada retículo endoplasmático, que cumplen funciones clave como formar tejidos, transportar sustancias o defendernos frente a enfermedades. Para funcionar correctamente, las proteínas deben plegarse de forma precisa en una estructura tridimensional específica", explica.

Sin embargo, advierte la investigadora de la UCAM, "cuando las condiciones celulares se alteran (por una enfermedad hereditaria o por una infección), las proteínas pueden plegarse mal, volviéndose ineficaces o incluso dañinas para la célula".

A través del Grupo de Investigación de la Católica quiere estudiar cómo la célula "responde ante la acumulación de estas proteínas mal plegadas, un proceso conocido como estrés del retículo endoplasmático o UPR (Unfolded Protein Response)".

Esta respuesta celular está implicada en enfermedades como el cáncer, el alzhéimer, la diabetes y, enfermedades respiratorias, entre otras. Para entender estos mecanismos, Adriana y su equipo van a usar cribados genéticos de genoma completo por CRISPR-Cas9 (genome-wide CRISPR-Cas9 screening), que permite evaluar la función de los aproximadamente 20.000 genes del genoma en un solo experimento e identificar cuál o cuáles de esos genes son relevantes para una función celular específica.

Esto permite "identificar genes que modulan esta respuesta y descubrir nuevas dianas terapéuticas". Asimismo, como parte de su proyecto Ramón y Cajal, "proponemos crear una plataforma de cribados CRISPR a gran escala en la UCAM que servirá, no solo para avanzar en nuestra propia investigación, sino también como un recurso para otros científicos externos a la Universidad Católica de Murcia", apunta la investigadora.

Adriana Ordóñez se inició en la investigación en el Centro Regional de Hemodonación, donde realizó su Tesis Doctoral Europea con la financiación del Ministerio de Educación y Ciencia, tras finalizar sus estudios de Biología.

Su consolidación profesional se produjo en el extranjero donde, además, colaboró con distintos grupos internacionales, incluyendo una estancia en el Albert Einstein Institute de Nueva York; además de adquirir experiencia en la industria trabajando en la startup DefiniGEN.

Su trayectoria ha sido reconocida por diferentes instituciones europeas y ha publicado artículos científicos de alto impacto en revistas como Nature, Cell Reports, eLife; si bien su filosofía de trabajo siempre ha estado centrada en la calidad de la investigación por encima de la cantidad de publicaciones.

Ahora comienza una nueva etapa en la UCAM, donde ya prepara proyectos científicos para presentarlos a convocatorias competitivas tanto a nivel nacional e internacional, con el fin de seguir ampliando su equipo.