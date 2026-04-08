Los murcianos se ahorrarán 200 millones de euros en la campaña de la renta de 2025, que arranca este miércoles

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, presenta las nuevas deducciones fiscales - EUROPA PRESS

MURCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ahorro fiscal para los contribuyentes de la Región de Murcia en la campaña de la renta de 2025, que comienza este miércoles, superará los 200 millones de euros, resultado de la combinación de la rebaja del tramo autonómico del IRPF y un catálogo de 27 deducciones autonómicas, siete de ellas nuevas.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha detallado en rueda de prensa que se trata del "mayor paquete de beneficios fiscales de la historia" de la Comunidad.

Las siete nuevas deducciones, enfocadas en familias y clases medias y trabajadoras, generarán un ahorro de 20,6 millones de euros, que se añaden a los 25,1 millones reportados por la veintena de bonificaciones aplicadas el año anterior.

NUEVAS DEDUCCIONES Y MEDIDAS PIONERAS

Entre las incorporaciones para la declaración de 2025 destaca la deducción del 30% por gastos en salud ocular --cristales graduados, lentillas y soluciones de limpieza-- para menores de 12 años, con un tope de 100 euros, así como una bonificación idéntica para servicios veterinarios.

En el ámbito deportivo, se permite desgravar el 30% de los gastos en prácticas saludables (hasta 150 euros), cuantía que alcanza el 100% para los mayores de 65 años.

Asimismo, el programa incluye una deducción de hasta 300 euros anuales para el tratamiento de enfermedades raras, medida que Marín ha calificado como pionera en España.

En materia de sostenibilidad, se establecen beneficios por la compra de vehículos eléctricos (hasta 7.000 euros), instalación de puntos de recarga (hasta 4.000 euros) e inversión en entidades de economía social (hasta 4.000 euros).

PERFIL DEL BENEFICIARIO Y MODELO ECONÓMICO

Marín ha subrayado que la Región de Murcia es la segunda comunidad con más deducciones fiscales y lidera el ranking nacional en beneficios para familias.

Según los datos de la campaña precedente, el impacto recae mayoritariamente en las rentas medias, ya que los contribuyentes con ingresos entre 12.000 y 24.000 euros concentraron más del 50% de las deducciones aplicadas.

Respecto al ejercicio anterior, destacó la deducción para mujeres trabajadoras, con 22.395 beneficiarias y un ahorro de 10,1 millones, y la de material escolar y libros de texto, que ahorró cinco millones de euros a 34.500 familias.

El consejero ha defendido que este modelo de "moderación fiscal" actúa como un "escudo" frente a la inflación y la "voracidad fiscal" del Estado, al tiempo que ha indicado que la recaudación tributaria regional ha crecido un 17%.

A su juicio, esto demuestra que la bajada de impuestos que defiende el Gobierno regional no va ligada a un descenso de la recaudación.

La campaña arranca este miércoles de forma telemática y permanecerá abierta hasta el 30 de junio. El calendario continuará el 6 de mayo con la apertura del plazo telefónico, mientras que la atención presencial en oficinas comenzará el 1 de junio.

Para facilitar el proceso, el Gobierno autonómico reforzará la administración estatal con 12 técnicos especialistas de la Agencia Tributaria Regional.