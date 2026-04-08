El PP exige a Sánchez una deducción fiscal para celíacos ante el sobrecoste de 1.000 euros en su dieta

La diputada del PP en el Congreso por la Región de Murcia Miriam Guardiola - PPRM

MURCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que alivie la carga fiscal de las familias con personas celíacas "ante el sobrecoste anual de casi 1.000 euros de los alimentos de la dieta estricta sin gluten que han de seguir", según ha informado el partido.

La diputada del PP en el Congreso por la Región Miriam Guardiola ha aprovechado el inicio de la campaña de la renta de 2025 para proponer una deducción de hasta 600 euros por miembro de la unidad familiar en la declaración del IRPF.

Según la parlamentaria 'popular', esta medida "supondría un gasto público insignificante si lo comparamos con todo lo que recauda el Gobierno de España", y ha cifrado el coste de la iniciativa en 60 millones de euros anuales frente a una recaudación que en 2024 rozó los 300.000 millones.

Guardiola ha detallado que, según datos de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, estos pacientes afrontan un sobrecoste de 997,85 euros anuales.

"Si una familia española sin celiaquía ya tiene dificultades para hacer frente al encarecimiento acumulado del precio de los alimentos, en el caso de aquellas en las que uno o varios de sus miembros están diagnosticados con la enfermedad celíaca se multiplican", ha incidido.

REGISTRO ESTATAL Y PROPOSICIÓN DE LEY

La propuesta del PP incluye la creación de un Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celíaca para garantizar que la ayuda llegue "exclusivamente a aquellas personas diagnosticadas con enfermedad celíaca por un médico especialista" y no a quienes opten por esta dieta voluntariamente.

Estas medidas forman parte de la Proposición de Ley de Compensación Económica para Personas Celíacas, cuya toma en consideración ya fue aprobada por el Congreso.

En este sentido, Guardiola ha instado al Ejecutivo a "que cumpla con el mandato del Parlamento nacional y que no abandone a estas familias como lo está haciendo con los enfermos de ELA".

"Es de justicia evitar esa discriminación en los precios de los alimentos que sufren las personas celíacas, ya que no existe otro tratamiento que ayude a controlar su enfermedad", ha remarcado la diputada del PP, que ha añadido que "no se trata de pedir privilegios, sino equidad y también dignidad, que la salud no dependa del poder adquisitivo de una familia".