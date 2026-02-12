Los murcianos dan una nota de 8,7 a la sanidad pública de la Región

Archivo - Atención a un paciente en la UCI del Hospital Santa Lucía de Cartagena - ÁREA II DE SALUD - Archivo

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sanidad pública de la Región de Murcia ha conseguido una valoración media de 8,7 sobre diez en la encuesta de calidad percibida de la Consejería de Salud (EMCA) correspondiente al año 2025, en la que han participado 19.415 usuarios y pacientes del Servicio Murciano de Salud. Este resultado, supone un aumento con respecto a la nota media de 8,6 registrada hace un año, según ha informado el portavoz del Consejo de Gobierno, Marcos Ortuño, tras su reunión semanal.

Ortuño ha explicado que la encuesta refleja "que los ciudadanos destacan mayoritariamente la profesionalidad y el trato humano del personal sanitario". En atención primaria, tres de cada cuatro usuarios califican su centro de salud con una nota de 8 o más, ha añadido.

Asimismo, ha señalado que los servicios de emergencias mantienen niveles de satisfacción muy elevados y la atención hospitalaria recibe "una valoración especialmente alta" en ámbitos como la Pediatría y la Obstetricia, obteniendo valoraciones de notable o sobresaliente en el 90% de los casos.

En el caso de la hospitalización, consultas externas y salud mental, también se han recogido valoraciones positivas, ha apuntado, sobre todo en cuanto al trato recibido, la información facilitada y la profesionalización de los sanitarios.

Según el portavoz regional estos datos son "el reflejo de una apuesta firme por la sanidad pública" a la que el año pasado el Gobierno regional destinó cerca de 2.600 millones de euros. En lo que va de año el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a inversiones por más de 63 millones de euros, ha apostillado.

Por último, Ortuño ha indicado que la plantilla del Servicio Murciano de Salud roza ya los 30.000 profesionales, casi 6.000 más que antes de la pandemia.