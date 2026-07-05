El Museo Arqueológico Municipal de Cartagena cierra en julio y agosto para mejorar sus instalaciones

Museo Arqueológico Municipal de Cartagena - FELIPE G. PAGÁN/AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena aprovechará los meses de verano, los de menos afluencia de público, para acometer una actuación de mejora y renovación del Museo Arqueológico Municipal Enrique Escudero de Castro, una intervención que permitirá actualizar varios de sus espacios expositivos, mejorar la atención al público y reforzar la conservación de una de las colecciones patrimoniales más importantes del municipio.

Para desarrollar estos trabajos con todas las garantías de seguridad y conservación de las piezas arqueológicas, el museo permanecerá cerrado al público desde este lunes 6 de julio y durante todo el mes de agosto. La reapertura está prevista para comienzos de septiembre, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada cultural.

Las actuaciones se concentrarán en la planta baja del edificio y supondrán una mejora tanto de la experiencia de los visitantes como del funcionamiento interno del museo.

Asimismo, se llevará a cabo el acondicionamiento de las áreas dedicadas a Escultura y Minería, con una reorganización de los espacios que permitirá una presentación más clara y atractiva de los fondos arqueológicos.

Paralelamente, se realizarán labores de mantenimiento museográfico y reubicación de diversas piezas de la colección, mejorando tanto su conservación como su lectura expositiva.

La complejidad de estas actuaciones requiere la utilización de maquinaria especializada para el movimiento y manipulación de elementos de gran peso y valor patrimonial, por lo que resulta imprescindible disponer del edificio completamente despejado durante el desarrollo de los trabajos. A su vez, el Ayuntamiento actuará también en los jardines del museo, renovando y adecuando estos espacios exteriores.