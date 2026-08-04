El Museo de la Ciencia y el Agua invita a descubrir el Mar Menor con nuevos acuarios y talleres sobre tortugas marinas

Acuario en el Museo de la Ciencia de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia continúa reforzando la oferta educativa y divulgativa del Museo de la Ciencia y el Agua con la puesta en marcha, por primera vez, de dos acuarios específicos dedicados al Mar Menor, a los que se suma la renovación del acuario del Mar Mediterráneo con la incorporación de nuevas especies.

Los nuevos acuarios permiten a los visitantes descubrir la riqueza biológica del Mar Menor y del Mar Mediterráneo a través de especies representativas como estrellas de mar, holoturias o pepinos de mar, tomates de mar, anémonas, camarones, el cangrejo verde ('Carcinus aestuarii'), el gobio de arena ('Pomatoschistus minutus') y diferentes peces autóctonos.

Además, junto a los acuarios renovados se ha instalado un nuevo diorama con un ejemplar de gran tamaño de concha de nacra, una de las especies más emblemáticas y amenazadas del Mediterráneo. La colección continuará ampliándose durante las próximas semanas con la incorporación progresiva de nuevos ejemplares.

Además de su valor expositivo, uno de los elementos más destacados de esta nueva instalación es la incorporación de herramientas específicas utilizadas en labores de investigación científica sobre el Mar Menor, acercando al público el trabajo que realizan los investigadores para conocer, proteger y conservar este espacio natural de gran valor ambiental.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha destacado que "queremos que el Museo de la Ciencia y el Agua siga siendo un espacio vivo, donde la ciencia se pueda experimentar y comprender de una forma cercana y atractiva para todos los públicos. Con estos nuevos acuarios acercamos uno de los mayores tesoros naturales de nuestra Región y contribuimos a generar conciencia sobre la importancia de su conservación".

PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE VERANO

Durante el mes de agosto, el Museo de la Ciencia y el Agua abrirá sus puertas de lunes a viernes, por las mañanas, y durante todos los días se celebrarán sesiones de Planetario y estará disponible también Sala Descubre H2O, que tendrá lugar cada hora y permitirá a los visitantes de menor edad disfrutar de experiencias científicas participativas bajo previa inscripción.

Además, como novedad en la programación estival, todos los miércoles y viernes del mes de agosto se desarrollarán los talleres 'La misión territorio tortuga', con dos sesiones diarias a las 11.00 y a las 12.00 horas.

Esta actividad permitirá a los participantes conocer el proceso de puesta de huevos de las tortugas marinas en las costas de la Región de Murcia, las amenazas a las que se enfrentan y las medidas que contribuyen a su conservación.