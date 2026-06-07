El Museo Cristóbal Gabarrón celebra su 21º aniversario con la inauguración de 'Procesos e Itinerancias'

Cristina N. Poulin_Obra_Sala 2_H - MUSEO CRISTÓBAL GABARRÓN

MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arte no siempre llega a la sala como un objeto concluido. A veces llega como una pregunta en curso, como una huella de algo que todavía está ocurriendo. Con esta convicción, el Museo Cristóbal Gabarrón, que el 8 de junio celebra su 21º aniversario, inaugura el jueves 11 de junio, a las 20.00 horas, la exposición 'Procesos e itinerancias MUPGA 25.26', una colectiva que reúne 16 proyectos artísticos desarrollados en el marco del Máster Universitario en Producción y Gestión Artística (MUPGA) de la Universidad de Murcia, durante el curso 2025-2026.

La exposición, comisariada y coordinada por Josep Tornero, Andrea Melgarejo, Paula Rubio y Cristina Tanez, plantea una aproximación a la práctica artística contemporánea entendida como investigación, experimentación y construcción progresiva de conocimiento a través de la producción de obra.

Son trabajos con una pluralidad de lenguajes artísticos (pintura, fotografía, escultura, instalación, medios digitales e híbridos) que permanecen abiertos a procesos de transformación y desarrollo, muchos de ellos vinculados a investigaciones que continúan expandiéndose en Trabajos Fin de Máster, futuras exposiciones o líneas de trabajo todavía en construcción.

Los artistas participantes son: G.H. Almansa, Julia Aven, María Barroso, Marina Carpio, Mamen Carrillo, Ricardo Cazurro, Ana Hernández, María Hernando Sánchez, Paola Lorenzo, Marina Losa, Andrea Melgarejo, Eeri Ollila, Cristina N. Poulin, Chemi Ros, Paula Rubio, y Cristina Tanez.

Se trata de artistas en plena definición de su práctica, procedentes de disciplinas diversas, que convergen en el MUPGA de la Universidad de Murcia desde distintos contextos geográficos y formativos.

La muestra incluye tanto artistas con trayectorias expositivas previas, como la artista y ceramista Cristina N. Poulin (Quart de Poblet, Valencia, 1966), el artista multidisciplinar Chemi Ros (Cartagena, 1985), o la finlandesa Julia Aven (Lahti, 1997), todos ellos con amplias experiencias en galería e instituciones, así como voces emergentes cuya proyección se empieza a consolidar en este preciso momento, como es el caso de Paula Rubio (Murcia, 2002).

El coordinador del MUPGA, Josep Tornero, señala que las obras reunidas "comparten una condición de tránsito" donde "el proceso adquiere tanta importancia como el resultado final". Pintura, fotografía y escultura conviven en una exposición que aborda cuestiones relacionadas con la memoria, el cuerpo, el territorio, la identidad o la percepción contemporánea.

Según Tornero, muchas de las piezas expuestas "no deben entenderse únicamente como resultados, sino también como manifestaciones visibles de recorridos más amplios", señalando, además, que "permanecen activas las huellas de ensayos, decisiones y desplazamientos conceptuales desarrollados durante el proceso de trabajo".

21 AÑOS DEL MUSEO: UNA INSTITUCIÓN VIVA PARA EL ARTE CONTEMPORÁNEO

El 8 de junio de 2026, el Museo Cristóbal Gabarrón cumple 21 años de trayectoria ininterrumpida al servicio de la creación contemporánea. Inaugurado el 8 de junio de 2005, por SS.AA.RR. Los Príncipes de Asturias, hoy Reyes de España, es un espacio de conocimiento y difusión de la obra de Cristóbal Gabarrón (Mula, 25.05.1945), así como de la creación actual contemporánea desde una perspectiva internacional.

Con una vocación consolidada como espacio de encuentro entre el arte y la sociedad, apuesta desde su creación por programas que articulan la producción local con proyección internacional y que convierten a Mula en un referente cultural de la Región de Murcia.

'Procesos e itinerancias MUPGA 25.26', que abre sus puertas tres días después del aniversario, se convierte en uno de los actos centrales de esta conmemoración. Su elección no es casual: apostar por 16 artistas en plena definición de su práctica es, precisamente, el gesto con el que el museo reafirma en su vigésimo primer año aquello que lo ha definido desde su origen: la confianza en las voces nuevas, en el proceso como valor y en el arte como forma colectiva de conocimiento.

La exposición, que se inaugura el próximo 11 de junio a las 20.00 horas, podrá visitarse hasta el 11 de septiembre de 2026 en el horario del museo.