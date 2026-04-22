El Museo de San Javier acoge la exposición 'Poéticas de la ruina' de Miriam Martínez Abellán

Cartel de la exposición 'Poéticas de la ruina' de Miriam Martínez Abellán - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El Museo de San Javier acoge la exposición 'Poéticas de la ruina', un proyecto de la artista visual Miriam Martínez Abellán , coincidiendo con la celebración de su 30 aniversario. La muestra que llega a través del Plan de Espacios Expositivos (EXE) de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, explora la fragilidad del tiempo y la posibilidad de reconstruirnos.

La artista ciezana ha reunido más de 50 obras realizadas desde 2022 hasta la actualidad en las que aborda las temáticas preferentes de la artista, como la memoria, la identidad, la fragilidad del tiempo y la propia existencia, según han informado desde el Consistorio. Asimismo incorpora una mirada crítica sobre los roles de género analizando la construcción social de la feminidad , tema transversal a toda su obra y el peso del espacio doméstico en la vida de las mujeres.

A través de técnicas diversas como el collage, el fotomontaje, la instalación y el lenguaje audiovisual, la artista reutiliza imágenes de revistas , postales, fotografías antiguas y objetos con historia, cotidianos y anacrónicos, que transforma en portadores de memoria y en herramientas críticas para repensar nuestro tiempo.

En esta ocasión, para conmemorar la celebración del 30 aniversario del Museo de San Javier, Miriam Martínez ha utilizado reproducciones de fotografías antiguas del Archivo Municipal de San Javier para la serie titulada 'Cuestión de Lugar'. Fotomontajes realizados 'ad hoc' que proponen una mirada sensible hacia las huellas que dejan el paso del tiempo en lo individual y lo colectivo.

La exposición se inaugura el viernes 24 de abril en la sala de exposiciones del Museo de San Javier donde se podrá visitar hasta el 24 de mayo con horario de martes a sábado de 9.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Se llevarán a cabo dos visitas guiadas a cargo de la artista con entrada libre los días 2 y 23 de mayo a las 12.00 horas.