Nacho Vilar, Manuel Herrera, y Julio Cesar Serrano, los representantes de los Reyes Magos en Murcia - EUROPA PRESS

MURCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Murcia a Escena, Nacho Vilar, la mitad de Muher, Manuel Herrera, y el músico Julio Cesar Serrano, serán los representantes de Melchor, Gaspar y Baltasar en el municipio de Murcia.

El alcalde, José Ballesta, ha presentado este viernes a estos emisarios, "artistas de élite", a quienes les espera una jornada del 5 de enero cargada de actos que comenzarán en el Orfanato de Santa Teresa, y los hospitales de La Arrixaca y Reina Sofía. A continuación, a las 12.00 horas, protagonizarán una recepción en la plaza del Cardenal Belluga para después recibir en el Ayuntamiento a quienes deseen darles su carta en mano.

Esta elección que supone "un honor y una alegría", para Nacho Vilar, el representante de Melchor, traerá a la ciudad "arte y color que representa la ilusión de los niños", ha indicado Manuel Herrera, el representante de Gaspar y "aportará la ilusión que hace tanta falta", según Julio Cesar Serrano.

Junto a ellos estarán las estrellas, representadas por la Reina de la Huerta infantil, Alejandra Belmonte, y la Abanderada infantil de los Moros y Cristianos, Carmen Larrosa, quienes han resaltado "el honor y el orgullo" de formar parte de este día.

Además de los actos previstos para el 5 de enero, el día antes llegará a Murcia el emisario de los Reyes Magos, quien a las 16.00 horas anunciará al alcalde la llegada de Sus Majestades para después pregonarla por la ciudad.

LA LLUVIA AMENAZA LA CABALGATA

Las previsiones de lluvia en la Región de Murcia para el 5 de enero están llevando a algunos municipios a cambiar de fecha la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos. En el caso de Murcia, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha explicado que van a "agotar al máximo" y mantendrán una reunión ese mañana a las 10.00 horas con los servicios implicados para poner sobre la mesa una serie de alternativas en caso de que no se pueda celebrar que "se conocerán en su debido momento".

La temática de la Cabalgata es la Naturaleza por lo que las carrozas y las casi 100 actuaciones estarán tematizadas en torno a los animales, la naturaleza, las plantas y las flores.

La recaudación de las más de 20.000 sillas puestas a la venta estará destinada al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad quienes lo dedicarán a dos tipos de talleres, unos sobre nuevas tecnologías y otros para detectar posibles discriminaciones, destinados a niñas con discapacidad.

Aunque la venta 'on line' de las sillas se ha agotado, se podrán adquirir de manera presencial en la avenida San Juan de la Cruz, en el Infante Juan Manuel.

En el recorrido habrá una zona en la calle Vicente Aleixandre destinada a personas con Trastorno de Espectro Autista (TEA) donde el desfile discurrirá en silencio. Además, en la plaza Camachos, se instalará una zona para usuarios de silla de ruedas.