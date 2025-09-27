'Networking en Estado Puro' vuelve el 10 de octubre a Murcia para revolucionar las relaciones profesionales

El evento empresarial de networking regresa al Campus Myrtea con una propuesta intensiva y oportunidades de negocio MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo 10 de octubre de 2025, el Campus Myrtea acogerá la segunda edición de 'Networking en Estado Puro', el evento que está redefiniendo las reglas del juego en las relaciones profesionales. Una jornada intensiva de seis horas (10.00 a 16.00 horas) diseñada para generar conexiones auténticas, oportunidades de negocio tangibles y maximizar las oportunidades de negocio entre los asistentes.

El evento está organizado por el experto en networking José Hernández, que además es CEO de la Agencia 2VM y presidente de la Federación Nacional de Digitalización y Blockchain (FNDB). Hernández ha logrado crear un ecosistema colaborativo único con el respaldo de instituciones clave como AJE Región de Murcia, Foro Ilusionando y el propio Campus Myrtea.

PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA NETWORKING DE ALTO IMPACTO

La jornada, presentada y dinamizada por José María Ruiz, cómico profesional y fundador de Acción Viral, seguirá una metodología probada que maximiza el retorno de la inversión en tiempo. Además, el evento dispondrá de una zona de Stand de los colaboradores y patrocinadores, y una zona de oportunidades innovadora.

Hay que destacar del programa un 'Face to Face: Un enfrentamiento dialéctico entre Pedro Parra y José Hernández' sobre las mejores técnicas de networking; una 'Mesa Redonda' con los máximos representantes del tejido empresarial murciano; 'Microponencias especializadas' en elevator pitch, comunicación estratégica y networking profesional; 'Dinámicas interactivas' para la generación de contactos útiles y colaboraciones; y un 'Caso de éxito' de una empresa murciana referente en su sector.

PONENTES DE ÉLITE DEL ECOSISTEMA EMPRESARIAL

El evento reunirá a figuras clave del panorama empresarial murciano como Pedro Parra, experto en networking estratégico; José Gambín, Fundador y socio de Neting; Almudena Abellán, presidenta de AJE Murcia; Álvaro Buendía, presidente del Club de Empresas del Real Murcia; Nacho Fenollar, presidente de la Federación Española de Debate; Álex Martín, City Manager de Neting; Florentino del Barco, presidente del Foro Ilusionando 'Paco Provencio'; y el propio José Hernández, networker profesional, CEO de la Agencia 2VM y presidente de la FNDB.

Los participantes obtendrán beneficios exclusivos inmediatos: Tarjeta de Visita Virtual de Encantado.soy válida por un año completo para compartir datos de contacto de forma rápida y profesional; bonificación anual de cobertura de seguro de vida por valor de 150 euros; acceso directo a una red curada de empresarios, emprendedores y líderes sectoriales; además de metodologías aplicables inmediatamente en sus negocios.

ENFOQUE DISRUPTIVO: CALIDAD SOBRE CANTIDAD

'Networking en Estado Puro' se diferencia por priorizar conexiones reales sobre networking superficial. En un formato compacto y directo, cada interacción está diseñada para generar valor tangible, fortaleciendo el tejido empresarial de la Región de Murcia con aprendizaje aplicado y contactos accionables.

Esta segunda edición consolida 'Networking en Estado Puro' como "la cita ineludible para profesionales que buscan: conexiones estratégicas de alto valor empresarial Visibilidad sectorial en el ecosistema murciano, oportunidades de negocio inmediatas y medibles, así como herramientas prácticas de networking profesional", destaca Hernández.

Para participar en el evento, que tendrá lugar en el Campus Myrtea de el 10 de octubre, de 10.00 a 16.00 horas, incluido un 'networking gastronómico' (16.00 horas), hay que inscribirse en la página web del evento: http://networkingenestadopuro.com.