Nicolás Gonzálvez, nuevo secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el nombramiento de Nicolás Gonzálvez Gallego como nuevo secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.

Hasta la fecha era director general de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada, dentro de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, y también desempeñó el puesto de director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref).

Doctor en Ciencias de la Empresa y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia, y graduado en Derecho por la UCAM, ha desarrollado su labor profesional como consultor autónomo en las áreas de gestión de fondos y proyectos europeos, así como de consultoría del sector público para entidades nacionales y de países como Reino Unido y Austria, en áreas como la igualdad de género o las nuevas tecnologías.

Es profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la UCAM, e investigador principal del grupo Economía, gestión pública y tercer sector en la misma institución. Además, ha publicado diversos trabajos de investigación y participado en proyectos de investigación y transferencia de conocimiento.