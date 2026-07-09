El nivel de riesgo de incendio forestal para este jueves es muy alto o extremo en toda la Región - '1-1-2' DE LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este jueves, 9 de julio de 2026, es extremo o muy alto en toda la Región de Murcia.

En concreto, el riesgo es extremo en el Altilpano, en la Cuenca de Mula, en el Guadalentín y en el Noroeste. Mientras que, en el Litoral este, Litoral oeste y en la Vega Alta-Ricote-Murcia, el nivel de peligro es muy alto, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

Por ello, la dirección del Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, recuerda que debe evitarse toda actividad que pueda provocar un incendio. Igualmente, indica que está prohibido hacer fuego en el monte o a menos de 500 metros de terreno forestal, que no se deje dejar basura y que si observan humo o fuego deben llamar inmediatamente al '1-1-2'.