El nivel de riesgo de incendio forestal este lunes muy alto o extremo en el interior de toda la Región

Riesgo incendio forestal Región de Murcia - AEMET

MURCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes, 3 de agosto de 2026, es muy alto o extremo en el interior de toda la Región de Murcia.

En concreto, el riesgo de incendio forestal extremo en el Altiplano y la Cuenca de Mula; muy alto en el Noroeste, Guadalentín y la Vega Alta-Ricote-Murcia; y moderado en el litoral este y oeste, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, recuerda que debe evitarse toda actividad que pueda provocar un incendio. Igualmente, indica que está prohibido hacer fuego en el monte o a menos de 500 metros de terreno forestal, que no se deje dejar basura y que si observan humo o fuego deben llamar inmediatamente al '1-1-2'.