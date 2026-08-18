El nivel de riesgo de incendio forestal este martes es extremo en la Cuenca de Mula y Guadalentín

Nivel de riesgo de incendio forestal - 1-1-2
MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este martes, 18 de agosto de 2026, es extremo, muy alto y alto en la Región de Murcia.
En concreto, el riesgo de incendio forestal es extremo en la Cuenca de Mula y Guadalentín. Así, es muy alto en el Altiplano, Noroeste y Litoral-Oeste y alto en el Litoral-Este y Vega Alta-Ricote-Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.
Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia recuerdan que si se ve humo o fuego se debe llamar al '1-1-2'.