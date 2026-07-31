El nivel de riesgo de incendio forestal este viernes es muy alto y alto en gran parte de la Región - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes, 31 de julio de 2026, es muy alto o alto en casi toda la Región de Murcia.

En concreto, el riesgo de incendio forestal es muy alto en el Noroeste, Altiplano, la Cuenca de Mula y Guadalentín; alto en la Vega Alta-Ricote-Murcia; y moderado en el litoral este y oeste, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, recuerda que debe evitarse toda actividad que pueda provocar un incendio. Igualmente, indica que está prohibido hacer fuego en el monte o a menos de 500 metros de terreno forestal, que no se deje dejar basura y que si observan humo o fuego deben llamar inmediatamente al '1-1-2'.